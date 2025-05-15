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منشور لافت لابن خال بشار الأسد: حذار من الانجرار وراءهم

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:16
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حذر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف "شباب الساحل" من الانخراط في "شبكات مشبوهة" قال إنها تستقطب شباب المنطقة لضمهم إلى مجموعات قتالية مقابل عروض مالية.
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وفي منشور عبر موقع "فيسبوك" كتب مخلوف اليوم الخميس: "تردنا كثير من الاتصالات من مناطق عدة، عن قيام أشخاص يتكلمون باسمنا، لاستقطاب شبابها وضمهم إلى مجموعات قتالية، ويعرضون عليهم الأموال لقاء ذلك".

وأضاف "فأنا من هذا المنبر أحذر أهلنا في الساحل من الانخراط مع هذه الشبكات، التي ظاهرها أشخاص معروفون للبعض، ووراءهم أجهزة استخبارات تريد العبث بشبابِنا"

وتابع "لا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء الأشخاص، ولكن أعدكم أن حسابهم قريب، وسيكون عسيرا، فحذار يا أهلنا في إقليم الساحل السوري من الانجرار وراءهم، فحياتكم أهم من أموالهم، فلا تنساقوا يا إخوتي خلفَ كل من شارك بذبح وقتل وسبي أولادكم وأخوتكم، واصبروا قليلا، فالفرج قريب".
 
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