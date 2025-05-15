23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
منشور لافت لابن خال بشار الأسد: حذار من الانجرار وراءهم
Lebanon 24
15-05-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر رجل الأعمال السوري
رامي مخلوف
"
شباب الساحل
" من الانخراط في "شبكات مشبوهة" قال إنها تستقطب شباب المنطقة لضمهم إلى مجموعات قتالية مقابل عروض مالية.
Advertisement
وفي منشور
عبر موقع
"
فيسبوك
" كتب مخلوف اليوم الخميس: "تردنا كثير من الاتصالات من مناطق عدة، عن قيام أشخاص يتكلمون باسمنا، لاستقطاب شبابها وضمهم إلى مجموعات قتالية، ويعرضون عليهم الأموال لقاء ذلك".
وأضاف "فأنا من هذا المنبر أحذر أهلنا في الساحل من الانخراط مع هذه الشبكات، التي ظاهرها أشخاص معروفون للبعض، ووراءهم أجهزة استخبارات تريد العبث بشبابِنا"
وتابع "لا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء الأشخاص، ولكن أعدكم أن حسابهم قريب، وسيكون عسيرا، فحذار يا أهلنا في إقليم الساحل السوري من الانجرار وراءهم، فحياتكم أهم من أموالهم، فلا تنساقوا يا إخوتي خلفَ كل من شارك بذبح وقتل وسبي أولادكم وأخوتكم، واصبروا قليلا، فالفرج قريب".
مواضيع ذات صلة
تسريب تصريحات لابن خال بشار الأسد.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تسريب تصريحات لابن خال بشار الأسد.. إليكم ما قاله
15/05/2025 12:25:05
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور "لافت" لـ نبيل بدر عن انتخابات بلدية بيروت
Lebanon 24
منشور "لافت" لـ نبيل بدر عن انتخابات بلدية بيروت
15/05/2025 12:25:05
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صفحات من حرب لبنان: حذارِ من بوسطة جديدة!
Lebanon 24
صفحات من حرب لبنان: حذارِ من بوسطة جديدة!
15/05/2025 12:25:05
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور لافت لوزير الصناعة عن " الراعي".. اليكم ما قاله
Lebanon 24
منشور لافت لوزير الصناعة عن " الراعي".. اليكم ما قاله
15/05/2025 12:25:05
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: أريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة
Lebanon 24
ترامب: أريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة
05:11 | 2025-05-15
15/05/2025 05:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات طيران تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
شركات طيران تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل
04:52 | 2025-05-15
15/05/2025 04:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يؤكد: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس
Lebanon 24
ويتكوف يؤكد: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس
04:40 | 2025-05-15
15/05/2025 04:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السعودية.. ترامب في الإمارات في زيارة تاريخية تمهّد لمستقبل استثنائي
Lebanon 24
بعد السعودية.. ترامب في الإمارات في زيارة تاريخية تمهّد لمستقبل استثنائي
04:06 | 2025-05-15
15/05/2025 04:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يراهن على الخليج … فهل يخاصم أنقرة؟
Lebanon 24
الشرع يراهن على الخليج … فهل يخاصم أنقرة؟
04:00 | 2025-05-15
15/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
06:23 | 2025-05-14
14/05/2025 06:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:11 | 2025-05-15
ترامب: أريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة
04:52 | 2025-05-15
شركات طيران تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل
04:40 | 2025-05-15
ويتكوف يؤكد: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس
04:06 | 2025-05-15
بعد السعودية.. ترامب في الإمارات في زيارة تاريخية تمهّد لمستقبل استثنائي
04:00 | 2025-05-15
الشرع يراهن على الخليج … فهل يخاصم أنقرة؟
03:52 | 2025-05-15
بشأن المحادثات مع روسيا.. قرار مرتقب لزيلينسكي بعد اجتماعه مع إردوغان
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24