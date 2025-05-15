فضيحة جنسية... عزل قائد في البحرية الملكية البريطانية

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عزل القائد في البحرية الملكية مارتن ميغر من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من توليه بينما كان يخضع لتحقيق في مزاعم جنسية.وتولى ميغر مسؤولية السفينة الحربية "إتش.إم.أس. " في شباط بحسب "بي أيه ميديا".وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن المزاعم تنطوي "على سلوك جنسي غير مقبول مع أحد مرؤوسيه".وقالت الصحيفة إن "قيادة جرائم الدفاع الخطيرة" تحقق مع ميغر بعد تلقيها شكوى ضده.وقالت الملكية البحرية إن السفينة تعمل في المياه البريطانية والأوروبية في مهمات أمنية و "تحمي مصالح المتحدة". (الامارات 24)