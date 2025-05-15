Advertisement

عربي-دولي

فضيحة جنسية... عزل قائد في البحرية الملكية البريطانية

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1360747-638829098581709524.jpg
Doc-P-1360747-638829098581709524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عزل القائد في البحرية الملكية البريطانية مارتن ميغر من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من توليه بينما كان يخضع لتحقيق في مزاعم جنسية.
Advertisement

وتولى ميغر مسؤولية السفينة الحربية "إتش.إم.أس.تاين " في شباط بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن المزاعم تنطوي "على سلوك جنسي غير مقبول مع أحد مرؤوسيه".

وقالت الصحيفة إن "قيادة جرائم الدفاع الخطيرة" تحقق مع ميغر بعد تلقيها شكوى ضده.

وقالت الملكية البحرية إن السفينة تعمل في المياه البريطانية والأوروبية في مهمات أمنية و "تحمي مصالح المملكة المتحدة". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: القدرات الدفاعية لإيران وقواتها البحرية أقوى من أي وقت مضى
lebanon 24
15/05/2025 16:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الملاحة البحرية البريطانية: إبلاغ عن حادث اصطدام على بعد 80 ميلا من جبل علي أمس
lebanon 24
15/05/2025 16:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفيت رئيسا للشاباك
lebanon 24
15/05/2025 16:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد البحرية الحوثية منصور السعدي "أبو سجاد" أصيب بالقصف الأميركي (العربية)
lebanon 24
15/05/2025 16:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:32 | 2025-05-15
09:30 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
08:50 | 2025-05-15
08:14 | 2025-05-15
08:00 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24