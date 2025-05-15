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إقتصاد

بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:54
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دخلت اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين الاتحاد الأوراسي وإيران حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بحسب ما أعلنه المركز الروسي للتصدير.
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ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيّز التنفيذ، ستتمتع كافة السلع المنتجة في روسيا تقريبا بشروط تفضيلية عند دخولها إلى السوق الإيرانية.
 
 
وتتيح الاتفاقية فرصا جديدة لتنمية التجارة، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي. (روسيا اليوم)
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