بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران

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دخلت اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين وإيران حيّز التنفيذ اعتبارا ، بحسب ما أعلنه للتصدير.ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيّز التنفيذ، ستتمتع كافة السلع المنتجة في تقريبا بشروط تفضيلية عند دخولها إلى السوق .