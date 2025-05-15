Advertisement

عربي-دولي

قلق في إسرائيل... تقارب أميركا من إيران يُشكّل "خطراً على أمنها"

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1360771-638829149780195960.png
Doc-P-1360771-638829149780195960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الميادين" أنّ أوساطاً إسرائيلية أبدت مخاوف متزايدة من بوادر تقارب بين واشنطن وطهران، مع استئناف المحادثات النووية في العاصمة العُمانية مسقط، وتصريحات أميركية "توحي بتليين الموقف تجاه إيران"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست". 
Advertisement

وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة أنّ "إسرائيل تخشى من أن تسفر المحادثات عن اتفاق لا يلبي متطلباتها الأمنية، ويمنح إيران هامش مناورة لتثبيت نفوذها في المنطقة من دون قيود كافية على برنامجها النووي".

وأحرزت المحادثات التي أُجريت هذا الأسبوع تقدماً وُصف بـ"المفيد"، على الرغم من انتقادات إيرانية لعقوبات أميركية جديدة استهدفت شبكة شحن تنقل النفط الإيراني إلى الصين، وهو ما اعتبرته طهران "تقويضاً للمفاوضات".

ولا يقتصر القلق الإسرائيلي على الشقّ النووي، بل طال أيضاً ما وصفته بـ "تساهل أميركي متسارع مع نظام تعتبره معادياً لها، خصوصاً مع اتساع التحركات الدبلوماسية الأميركية في الخليج، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى استعداد واشنطن لمنح إيران فرصة سلام، مع التلويح بالضغط الاقتصادي في حال لم تستجب"، بحسب صحيفة "الغارديان".

في المقابل، وجّهت طهران اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة إفشال المحادثات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "تحالفاً مشتركاً يسعى لتقويض المسار الدبلوماسي مع واشنطن"، مضيفاً أنّ إسرائيل تقف خلف حملات الضغط والتحريض".

وفي ظل هذه المستجدات، تتجه العلاقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي إلى مرحلة توتر جديدة، بحيث "تشعر إسرائيل بأنّ انفتاح واشنطن على طهران قد يشكل خطراً مباشراً على أمنها، في وقت تبدو الإدارة الأميركية مصممة على اختبار مسار تفاوضي جديد في الشرق الأوسط"، وفق الإعلام الإسرائيلي. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تقرير يكشف: إسرائيل قلقة من تقارب السودان مع إيران
lebanon 24
15/05/2025 16:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في "الناتو": واشنطن تضرّ بالحلف وتشكل خطرا عليه
lebanon 24
15/05/2025 16:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: إيران تشكل خطرا على الولايات المتحدة تماما كما على إسرائيل وهي تهددنا جميعا
lebanon 24
15/05/2025 16:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"تقارب مستجدّ" بين فرنجية وباسيل
lebanon 24
15/05/2025 16:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:32 | 2025-05-15
09:30 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
08:50 | 2025-05-15
08:14 | 2025-05-15
07:42 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24