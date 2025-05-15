قلق في إسرائيل... تقارب أميركا من إيران يُشكّل "خطراً على أمنها"

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ذكر موقع "الميادين" أنّ أوساطاً إسرائيلية أبدت مخاوف متزايدة من تقارب بين وطهران، مع استئناف المحادثات النووية في العاصمة العُمانية مسقط، وتصريحات أميركية "توحي بتليين الموقف تجاه "، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة أنّ " تخشى من أن تسفر المحادثات عن اتفاق لا يلبي متطلباتها الأمنية، ويمنح إيران هامش مناورة لتثبيت نفوذها في المنطقة من دون قيود كافية على برنامجها ".وأحرزت المحادثات التي أُجريت هذا الأسبوع تقدماً وُصف بـ"المفيد"، على الرغم من انتقادات إيرانية لعقوبات أميركية جديدة استهدفت شبكة شحن تنقل إلى ، وهو ما اعتبرته "تقويضاً للمفاوضات".ولا يقتصر القلق على الشقّ النووي، بل طال أيضاً ما وصفته بـ "تساهل أميركي متسارع مع نظام تعتبره معادياً لها، خصوصاً مع اتساع التحركات الدبلوماسية الأميركية في ، وتصريحات الرئيس الأميركي ، التي أشار فيها إلى استعداد واشنطن لمنح إيران فرصة سلام، مع التلويح بالضغط الاقتصادي في حال لم تستجب"، بحسب صحيفة "الغارديان".في المقابل، وجّهت طهران اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة إفشال المحادثات. وقال المتحدث باسم الخارجية ، بقائي، إن "تحالفاً مشتركاً يسعى لتقويض المسار الدبلوماسي مع واشنطن"، مضيفاً أنّ إسرائيل تقف خلف حملات الضغط والتحريض".وفي ظل هذه المستجدات، تتجه العلاقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي إلى مرحلة توتر جديدة، بحيث "تشعر إسرائيل بأنّ انفتاح واشنطن على طهران قد يشكل خطراً مباشراً على أمنها، في وقت تبدو مصممة على اختبار مسار تفاوضي جديد في "، وفق الإعلام الإسرائيلي.