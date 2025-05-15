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إقتصاد

نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:30
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سجل اقتصاد تونس نموا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدعوما بنمو القطاع الزراعي، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء.
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وسجل القطاع الزراعي نموا بلغ 7 بالمئة مع عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات.

وخلال الربع الأول من العام الماضي، لم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس 0.3 بالمئة. (سكاي نيوز)
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