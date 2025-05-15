نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة

Advertisement

سجل اقتصاد نموا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدعوما بنمو القطاع الزراعي، بحسب ما أعلن .وسجل القطاع الزراعي نموا بلغ 7 بالمئة مع عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات.وخلال الربع الأول من العام الماضي، لم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس 0.3 بالمئة. (سكاي نيوز)