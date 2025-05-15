هل باتت إيران مستعدّة لتوقيع إتّفاق نووي مع أميركا؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الرئيس الأميركي أعلن أنّ بلاده "تريد بقوّة التوصل إلى اتفاق نووي مع ، وأنّ مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى رفع الأميركية عنها".وقال مباشرة عقب تناوله القضية في ختام زيارته لقطر: "كانت زيارة ناجحة للغاية. التقيتُ بأشخاص رائعين هنا، سنمنح اليمن فرصة، وسنمنح فرصة".وفي السياق عينه، قال مستشار المرشد الأعلى ، علي شمخاني، عبر مقابلة له مع شبكة "إن بي سي" الأميركية إنّ "إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع بشروط معينة، وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها".وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، فإنّ شمخاني، الذي يقدم المشورة لخامنئي في ما يرتبط بالقضايا السياسية والعسكرية والنووية، يعتبر أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا بشكل علني عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.وبحسب المصادر عينها فإنّ "هذا يعدّ أحد أوضح التصريحات التي تعبر عن استعداد الجمهورية الإسلامية للالتزام بالاتفاق ".غير أنه، ردّا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ترامب، الذي قال إنه "سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن "، علّق مسعود بزشكيان بالقول: "أتخيفوننا؟ نحن من سيعمر هذا الوطن، وسنبنيه بكل قوّتنا.. تصريحات ترامب تعكس جهله وعدم معرفته بالشعب "، مضيفا: "ترامب يظن أنه بمجرد أن يأتي ويطلق بعض الشعارات سنخاف؟! بالنسبة لنا، الشهادة أحلى من الموت على السرير".وأضاف: "ذلك الشخص الذي جاء إلى المنطقة مهددا بالصواريخ والقنابل، سيحلم فقط برؤية إيران تستسلم. نحن باقون وسنبقى، لدينا جذور تمتد لآلاف السنين، ولا أحد يستطيع اقتلاعها".