هل باتت إيران مستعدّة لتوقيع إتّفاق نووي مع أميركا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أعلن أنّ بلاده "تريد بقوّة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
، وأنّ طهران
مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات
الأميركية عنها".
وقال ترامب
مباشرة عقب تناوله القضية الإيرانية
في ختام زيارته لقطر: "كانت زيارة ناجحة للغاية. التقيتُ بأشخاص رائعين هنا، سنمنح اليمن فرصة، وسنمنح سوريا
فرصة".
وفي السياق عينه، قال مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي
، علي شمخاني، عبر مقابلة له مع شبكة "إن بي سي" الأميركية إنّ "إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة
بشروط معينة، وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها".
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، فإنّ شمخاني، الذي يقدم المشورة لخامنئي في ما يرتبط بالقضايا السياسية والعسكرية والنووية، يعتبر أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا بشكل علني عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر عينها فإنّ "هذا يعدّ أحد أوضح التصريحات التي تعبر عن استعداد الجمهورية الإسلامية للالتزام بالاتفاق النووي
".
غير أنه، ردّا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد
ترامب، الذي قال إنه "سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي
"، علّق الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان بالقول: "أتخيفوننا؟ نحن من سيعمر هذا الوطن، وسنبنيه بكل قوّتنا.. تصريحات ترامب تعكس جهله وعدم معرفته بالشعب الإيراني
"، مضيفا: "ترامب يظن أنه بمجرد أن يأتي ويطلق بعض الشعارات سنخاف؟! بالنسبة لنا، الشهادة أحلى من الموت على السرير".
وأضاف: "ذلك الشخص الذي جاء إلى المنطقة مهددا بالصواريخ والقنابل، سيحلم فقط برؤية إيران تستسلم. نحن باقون وسنبقى، لدينا جذور تمتد لآلاف السنين، ولا أحد يستطيع اقتلاعها".
إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومصدرين قولهم إنّ "إدارة ترامب
قدمت لإيران مقترحا لاتفاق نووي خلال الجولة الرابعة من المفاوضات".
وبحسب المسؤول والمصدرين فقد أعدّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مقترحا أميركيا، يحدّد معايير إدارة ترامب للبرنامج النووي المدني الإيراني، وحمّل وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، الاتفاق إلى طهران للتشاور مع خامنئي
وبزشكيان ومسؤولين كبار آخرين. (عربي 21)