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حتى هذا التاريخ... الهند وباكستان تمدّدان وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:16
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الخميس أمام مجلس الشيوخ في إسلام آباد، أن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني تواصلوا الأربعاء والخميس، واتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار حتى يوم الأحد.
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وفي إشارة إلى "الاتصالات بين الجيشين"، قال دار، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء: "أجرينا اليوم محادثات ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 أيار".
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