توافق بين فصائل ليبية مسلحة لإنهاء الاشتباكات في طرابلس

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ذكرت وسائل إعلام ليبية، الخميس، أن جماعات مسلحة ليبية توصلت لاتفاق لإنهاء الاشتباكات الدامية في ، والانسحاب إلى مواقعها السابقة، بعد أن أسفر الصراع عن مقتل العشرات هذا الأسبوع.وينص الاتفاق على إخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة، وتولي قوات محايدة تأمين نقاط التماس بالعاصمة لحين التوصل إلى حل دائم، وفق منصة «فواصل» .وأعلنت في حكومة الليبية، أمس، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع مناطق التوتر في العاصمة، والشروع في اتخاذ إجراءات لضمان التهدئة، بما في ذلك «نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لضمان استقرار الوضع ومنع أي احتكاك ميداني».غير أن مجلس النواب حمّل حكومة الوحدة مسؤولية الأحداث الجارية في ، متهماً إياها بجر البلاد إلى «حالة من الاقتتال بين الإخوة» سعياً منها للتمسك بالسلطة. (السرق الأوسط)