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توافق بين فصائل ليبية مسلحة لإنهاء الاشتباكات في طرابلس

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:00
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ذكرت وسائل إعلام ليبية، الخميس، أن جماعات مسلحة ليبية توصلت لاتفاق لإنهاء الاشتباكات الدامية في العاصمة طرابلس، والانسحاب إلى مواقعها السابقة، بعد أن أسفر الصراع عن مقتل العشرات هذا الأسبوع.
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وينص الاتفاق على إخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة، وتولي قوات محايدة تأمين نقاط التماس بالعاصمة لحين التوصل إلى حل دائم، وفق منصة «فواصل» الليبية.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع مناطق التوتر في العاصمة، والشروع في اتخاذ إجراءات لضمان التهدئة، بما في ذلك «نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لضمان استقرار الوضع ومنع أي احتكاك ميداني».

غير أن مجلس النواب الليبي حمّل حكومة الوحدة مسؤولية الأحداث الجارية في طرابلس، متهماً إياها بجر البلاد إلى «حالة من الاقتتال بين الإخوة» سعياً منها للتمسك بالسلطة. (السرق الأوسط)
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