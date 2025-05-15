لإلغاء العقوبات نهائيا عن سوريا.. هذا هو الشرط الاميركي الوحيد

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أكد الأميركي خلال في أنطاليا أن تعتزم إصدار إعفاءات أولية من على وفي حال أحرزت تقدما ستُلغى العقوبات نهائيا.وقال : "نريد أن نبدأ بإصدار إعفاء مبدئي من العقوبات المفروضة على سوريا، مما سيسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تقديم المساعدة بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات".وأشار إلى أن تريد أن تفعل كل ما يمكنها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وهذه فرصة تاريخية لسوريا.وأكد أن "الاستقرار في سوريا ينعكس إيجابا على كل المنطقة، والإدارة الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض وسنقدمها لها".وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه إذا أحرزت سوريا تقدما سنطلب من إلغاء العقوبات بصورة دائمة. (روسيا اليوم)