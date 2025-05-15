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إقتصاد

لإلغاء العقوبات نهائيا عن سوريا.. هذا هو الشرط الاميركي الوحيد

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:23
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا التركية أن واشنطن تعتزم إصدار إعفاءات أولية من العقوبات على سوريا وفي حال أحرزت دمشق تقدما ستُلغى العقوبات نهائيا.
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وقال روبيو: "نريد أن نبدأ بإصدار إعفاء مبدئي من العقوبات المفروضة على سوريا، مما سيسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تقديم المساعدة بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما يمكنها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وهذه فرصة تاريخية لسوريا.

وأكد أن "الاستقرار في سوريا ينعكس إيجابا على كل المنطقة، والإدارة السورية الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض القضايا وسنقدمها لها".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه إذا أحرزت سوريا تقدما سنطلب من الكونغرس إلغاء العقوبات بصورة دائمة. (روسيا اليوم)

 
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