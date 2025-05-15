Advertisement

عربي-دولي

بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1360974-638829500801819344.png
Doc-P-1360974-638829500801819344.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحوثيون مساء يوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية هي الرابعة من نوعها خلال يومين.
Advertisement

وقال المتحدث المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان مصور، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الاسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّدِ المسمى إسرائيليا "مطار بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف يحيي سريع أن "عملية الاستهداف تمت بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأفاد بأن الصاروخ حقق هدفه وتسبب في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة.
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي
lebanon 24
16/05/2025 02:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي
lebanon 24
16/05/2025 02:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في محيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي
lebanon 24
16/05/2025 02:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ
lebanon 24
16/05/2025 02:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-05-15
16:30 | 2025-05-15
16:10 | 2025-05-15
16:00 | 2025-05-15
15:45 | 2025-05-15
15:40 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24