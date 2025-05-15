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عربي-دولي
بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!
Lebanon 24
15-05-2025
|
16:50
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أعلن الحوثيون مساء يوم الخميس، استهداف
مطار بن غوريون
الإسرائيلي
بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية هي الرابعة من نوعها خلال يومين.
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وقال المتحدث المتحدث باسم الحوثيين
العميد يحيى سريع
، في بيان مصور، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الاسرائيلي بحق إخواننا في
قطاع غزة
، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة
اليمنية
عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّدِ المسمى إسرائيليا "مطار
بن غوريون
" في
منطقة يافا
المحتلة".
وأضاف يحيي سريع أن "عملية الاستهداف تمت بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وأفاد بأن الصاروخ حقق هدفه وتسبب في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة
المطار
لقرابة الساعة.
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