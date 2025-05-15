بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!

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وقال المتحدث المتحدث باسم الحوثيين ، في بيان مصور، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الاسرائيلي بحق إخواننا في ، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّدِ المسمى إسرائيليا "مطار " في المحتلة".وأضاف يحيي سريع أن "عملية الاستهداف تمت بصاروخ باليستي فرط صوتي".وأفاد بأن الصاروخ حقق هدفه وتسبب في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة لقرابة الساعة.