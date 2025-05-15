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عربي-دولي
في إطار توسع القتال.. هجمات إسرائيلية واسعة على غزة
Lebanon 24
15-05-2025
|
23:26
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن انتشال 15 قتيلا وعشرات الإصابات المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف منازل في مناطق متفرقة شمال غزة.
وجاء ذلك ضمن هجمات واسعة النطاق لقوات الجيش
الإسرائيلي
في شمال
قطاع غزة
، فجر الجمعة، في إطار توسع القتال.
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وتشهد مناطق
شمال غرب مدينة
غزة، فجر الجمعة، قصفا مدفعيا واطلاق قذائف من الزوارق البحرية وغارات جوية إسرائيلية مكثفة من الطائرات الحربية، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية.
وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف منزل في منطقة السلاطين غرب بلدة
بيت لاهيا
شمالي القطاع، وسط مناشدات بتوجه سيارات الإسعاف للمكان. ووفق شهود
عيان
المنزل المستهدف مأهول بالسكان.
وقامت مدفعية الجيش الإسرائيلي والطيران الحربي بقصف منازل المواطنين في حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا، كما تم استهداف منزلا لعائلة طه بجوار
مسجد
الزواري
غرب مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
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