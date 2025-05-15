Advertisement

عربي-دولي

في إطار توسع القتال.. هجمات إسرائيلية واسعة على غزة

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1361029-638829737275707801.jpeg
Doc-P-1361029-638829737275707801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن انتشال 15 قتيلا وعشرات الإصابات المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف منازل في مناطق متفرقة شمال غزة.

وجاء ذلك ضمن هجمات واسعة النطاق لقوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، فجر الجمعة، في إطار توسع القتال.
Advertisement

وتشهد مناطق شمال غرب مدينة غزة، فجر الجمعة، قصفا مدفعيا واطلاق قذائف من الزوارق البحرية وغارات جوية إسرائيلية مكثفة من الطائرات الحربية، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية.

وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف منزل في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وسط مناشدات بتوجه سيارات الإسعاف للمكان. ووفق شهود عيان المنزل المستهدف مأهول بالسكان.

وقامت مدفعية الجيش الإسرائيلي والطيران الحربي بقصف منازل المواطنين في حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا، كما تم استهداف منزلا لعائلة طه بجوار مسجد الزواري غرب مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
مواضيع ذات صلة
مصادر إسرائيلية: خطة توسيع القتال تتضمن احتلال غزة ونقل السكان للجنوب وشن هجمات ضد حماس
lebanon 24
16/05/2025 08:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن إجلاء واسع النطاق لسكان غزة من مناطق القتال
lebanon 24
16/05/2025 08:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: حوالي 30 طائرة حربية إسرائيلية تشن هجمات واسعة في أنحاء اليمن
lebanon 24
16/05/2025 08:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الاسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة في لبنان
lebanon 24
16/05/2025 08:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:58 | 2025-05-16
00:55 | 2025-05-16
00:42 | 2025-05-16
00:11 | 2025-05-16
00:06 | 2025-05-16
23:57 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24