في إطار توسع القتال.. هجمات إسرائيلية واسعة على غزة

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن انتشال 15 قتيلا وعشرات الإصابات المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف منازل في مناطق متفرقة شمال غزة.وجاء ذلك ضمن هجمات واسعة النطاق لقوات الجيش في شمال ، فجر الجمعة، في إطار توسع القتال.وتشهد مناطق غزة، فجر الجمعة، قصفا مدفعيا واطلاق قذائف من الزوارق البحرية وغارات جوية إسرائيلية مكثفة من الطائرات الحربية، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية.وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف منزل في منطقة السلاطين غرب بلدة شمالي القطاع، وسط مناشدات بتوجه سيارات الإسعاف للمكان. ووفق شهود المنزل المستهدف مأهول بالسكان.وقامت مدفعية الجيش الإسرائيلي والطيران الحربي بقصف منازل المواطنين في حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا، كما تم استهداف منزلا لعائلة طه بجوار غرب مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.