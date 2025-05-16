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روبيو عن البرنامج النووي الإيراني: القرار عند المرشد الأعلى

Lebanon 24
16-05-2025 | 00:06
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قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة لتصبح دولة مزدهرة ومسالمة، ويأمل أن تنتهز هذه الفرصة، مؤكدًا أن العرض الأميركي لإيران لن يستمر إلى الأبد.
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وأضاف روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن "القرار بشأن البرنامج النووي بيد المرشد الأعلى، وآمل أن يختار طريق السلام والازدهار، لا المسار المدمر"، مشددًا على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
 
وتابع: "اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي هو الخطر الذي نواجهه حاليًا".

وأشار روبيو إلى تصريحات ترامب التي أكد فيها أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك عبر التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأكد أنه سيتعيّن على بلاده، في مرحلة ما، اتخاذ قرارات بشأن فرض مزيد من الضغط الأقصى على إيران، إلى جانب خيارات أخرى.
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