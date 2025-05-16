روبيو عن البرنامج النووي الإيراني: القرار عند المرشد الأعلى

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قال الأميركي، ، الجمعة، إن منح فرصة لتصبح دولة مزدهرة ومسالمة، ويأمل أن تنتهز هذه الفرصة، مؤكدًا أن الأميركي لإيران لن يستمر إلى الأبد.وأضاف ، في مقابلة مع قناة " " الأميركية، أن "القرار بشأن البرنامج بيد ، وآمل أن يختار طريق السلام والازدهار، لا المسار المدمر"، مشددًا على أن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.وتابع: "اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي هو الخطر الذي نواجهه حاليًا".وأشار روبيو إلى تصريحات التي أكد فيها أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك عبر التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية.وأكد أنه سيتعيّن على بلاده، في مرحلة ما، اتخاذ قرارات بشأن فرض مزيد من الضغط على إيران، إلى جانب خيارات أخرى.