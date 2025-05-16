Advertisement

عربي-دولي

خروج آخر مستشفى لعلاج مرضى السرطان في غزة عن الخدمة

Lebanon 24
16-05-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1361055-638829782593225273.png
Doc-P-1361055-638829782593225273.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت منظمة الصحة العالمية، إن آخر مستشفى في غزة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم إسرائيلي.
Advertisement

وجاء في منشور تيدروس أدهانوم غبرييسوس المدير العام للمنظمة على منصة إكس، أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء أصاب المستشفى الأوروبي في خان يونس بـ"أضرار بالغة" وجعل الوصول إليه متعذرا.

وتابع "أصبح خارج الخدمة"، موضحا أن فريقا من منظمة الصحة العالمية أجلى الطواقم الطبية على نحو عاجل خلال الهجوم.

ولفت المدير العام للمنظمة بأن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي (خدمات) غير متوفرة في أنحاء أخرى في قطاع غزة". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
lebanon 24
16/05/2025 08:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
lebanon 24
16/05/2025 08:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية
lebanon 24
16/05/2025 08:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجّر مبنى الصداقة التركي لمرضى السرطان في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة
lebanon 24
16/05/2025 08:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:58 | 2025-05-16
00:55 | 2025-05-16
00:11 | 2025-05-16
00:06 | 2025-05-16
23:57 | 2025-05-15
23:37 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24