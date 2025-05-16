خروج آخر مستشفى لعلاج مرضى السرطان في غزة عن الخدمة

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قالت ، إن آخر مستشفى في غزة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم إسرائيلي.وجاء في منشور غبرييسوس على منصة إكس، أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء أصاب في بـ"أضرار بالغة" وجعل الوصول إليه متعذرا.وتابع "أصبح خارج الخدمة"، موضحا أن فريقا من العالمية أجلى الطواقم الطبية على نحو عاجل خلال الهجوم.ولفت للمنظمة بأن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي (خدمات) غير متوفرة في أنحاء أخرى في ". (الجزيرة)