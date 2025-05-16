20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خروج آخر مستشفى لعلاج مرضى السرطان في غزة عن الخدمة
Lebanon 24
16-05-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
منظمة الصحة العالمية
، إن آخر مستشفى في غزة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم إسرائيلي.
Advertisement
وجاء في منشور
تيدروس أدهانوم
غبرييسوس
المدير العام للمنظمة
على منصة إكس، أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء أصاب
المستشفى الأوروبي
في
خان يونس
بـ"أضرار بالغة" وجعل الوصول إليه متعذرا.
وتابع "أصبح خارج الخدمة"، موضحا أن فريقا من
منظمة الصحة
العالمية أجلى الطواقم الطبية على نحو عاجل خلال الهجوم.
ولفت
المدير العام
للمنظمة بأن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي (خدمات) غير متوفرة في أنحاء أخرى في
قطاع غزة
". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
16/05/2025 08:12:34
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لــ 188 من الجرحى ومرضى السرطان من غزة برفقة عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفياتها
16/05/2025 08:12:34
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية
16/05/2025 08:12:34
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجّر مبنى الصداقة التركي لمرضى السرطان في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجّر مبنى الصداقة التركي لمرضى السرطان في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة
16/05/2025 08:12:34
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تمهيد لنشاط مستقبلي... آخر ما كشف عن الهجمات الجوية الواسعة الإسرائيلية على غزة
Lebanon 24
تمهيد لنشاط مستقبلي... آخر ما كشف عن الهجمات الجوية الواسعة الإسرائيلية على غزة
00:58 | 2025-05-16
16/05/2025 12:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة ترامب ممتازة... ولكن هوايته المفضلة قد تدفعه نحو مرض خطير
Lebanon 24
صحة ترامب ممتازة... ولكن هوايته المفضلة قد تدفعه نحو مرض خطير
00:55 | 2025-05-16
16/05/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من عودة تفشي كورونا.. موجة جديدة تضرب آسيا!
Lebanon 24
تحذيرات من عودة تفشي كورونا.. موجة جديدة تضرب آسيا!
00:11 | 2025-05-16
16/05/2025 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو عن البرنامج النووي الإيراني: القرار عند المرشد الأعلى
Lebanon 24
روبيو عن البرنامج النووي الإيراني: القرار عند المرشد الأعلى
00:06 | 2025-05-16
16/05/2025 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يختتم جولته الخليجية بوعود تريليونية
Lebanon 24
ترامب يختتم جولته الخليجية بوعود تريليونية
23:57 | 2025-05-15
15/05/2025 11:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
02:19 | 2025-05-15
15/05/2025 02:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:58 | 2025-05-16
تمهيد لنشاط مستقبلي... آخر ما كشف عن الهجمات الجوية الواسعة الإسرائيلية على غزة
00:55 | 2025-05-16
صحة ترامب ممتازة... ولكن هوايته المفضلة قد تدفعه نحو مرض خطير
00:11 | 2025-05-16
تحذيرات من عودة تفشي كورونا.. موجة جديدة تضرب آسيا!
00:06 | 2025-05-16
روبيو عن البرنامج النووي الإيراني: القرار عند المرشد الأعلى
23:57 | 2025-05-15
ترامب يختتم جولته الخليجية بوعود تريليونية
23:37 | 2025-05-15
كيف ردّت مايكروسوفت على اتهامات المشاركة بحرب غزة؟
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24