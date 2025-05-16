تمهيد لنشاط مستقبلي... آخر ما كشف عن الهجمات الجوية الواسعة الإسرائيلية على غزة

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نقلت صحيفة " " عن مصدر بالجيش قوله إن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء هي بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع حملته العسكرية في غزة، وأن الإسرائيلي "قرر أن يتم تنفيذ المناورة تحت نيران كثيفة من سلاح الجو والبحرية والمدفعية، حيث سترافق القوات التي ستتحرك نيران كثيفة بالإضافة إلى غطاء جوي".وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، بدأ الجيش الإسرائيلي بشن هجمات واسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، استعدادا للمناورة التي من غير الواضح متى ستبدأ، وفق الصحيفة.وذكرت الصحيفة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هجوم على سلسلة من البنى التحتية التابعة لـ" " و" ".وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات هي بمثابة "إجراءات تحضيرية من جانب سلاح الجو لنشاط مستقبلي".