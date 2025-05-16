Advertisement

عربي-دولي

في بريطانيا.. حريق ضخم وانفجارات بقاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1361154-638829900949701744.jpg
Doc-P-1361154-638829900949701744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق ضخم في موقع قاعدة سابقة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفورد شاير، في جنوب شرقي إنكلترا.
Advertisement

وأبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عالية وتصاعد دخان أسود كثيف من الموقع.

ويتعامل حوالي 10 من فرق الإطفاء والإنقاذ مع الحريق في بيستر، مما استدعى استجابة واسعة النطاق وتحذيرات للسكان المحليين للبقاء داخل منازلهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إن "10 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تتعامل حاليا مع حادث خطير مستمر في بيستر موشن من الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش أمس الخميس".

وأضافت خدمة الإطفاء والإنقاذ "ننصح المواطنين بتجنب المنطقة، كما ننصح السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق جميع النوافذ حتى إشعار آخر".

وقال عضو المجلس المحلي، سام هولاند إن الحريق نشب في بيستر موشن وهو مركز تاريخي للسيارات والطيران، يقع في القاعدة الجوية السابقة.
ويضم المركز أكثر من 50 شركة متخصصة تركز على ترميم السيارات الكلاسيكية والهندسة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: انفجار أنبوب للغاز في ماليزيا يتسبب بحريق ضخم وإخلاء المنازل القريبة
lebanon 24
16/05/2025 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: انفجارات بقاعدة وادي سيدنا في أم درمان جراء هجوم للدعم السريع بمسيّرة
lebanon 24
16/05/2025 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق ضخم في محطة كهرباء غربي لندن
lebanon 24
16/05/2025 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤول بالصناعات الدفاعية: دفعات السلاح الأميركي وصلت إلى إسرائيل لملء مخازن الطوارئ لسلاح الجو
lebanon 24
16/05/2025 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-05-16
05:39 | 2025-05-16
05:32 | 2025-05-16
05:30 | 2025-05-16
05:29 | 2025-05-16
05:05 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24