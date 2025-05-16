في بريطانيا.. حريق ضخم وانفجارات بقاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي

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اندلع حريق ضخم في موقع قاعدة سابقة تابعة لسلاح الجو في أوكسفورد شاير، في جنوب شرقي .وأبلغ شهود عن سماع دوي انفجارات عالية وتصاعد دخان أسود كثيف من الموقع.ويتعامل حوالي 10 من فرق الإطفاء والإنقاذ مع الحريق في بيستر، مما استدعى استجابة واسعة النطاق وتحذيرات للسكان المحليين للبقاء داخل منازلهم، حسب "بي.إيه.ميديا"، اليوم الجمعة.وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إن "10 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تتعامل حاليا مع حادث خطير مستمر في بيستر موشن من الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش أمس الخميس".وأضافت خدمة الإطفاء والإنقاذ "ننصح المواطنين بتجنب المنطقة، كما ننصح السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق جميع النوافذ حتى إشعار آخر".وقال عضو ، سام إن الحريق نشب في بيستر موشن وهو مركز تاريخي للسيارات والطيران، يقع في الجوية السابقة.ويضم المركز أكثر من 50 شركة متخصصة تركز على ترميم السيارات الكلاسيكية والهندسة.(سكاي نيوز)