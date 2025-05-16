

Advertisement



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم هويته: "مؤشر آخر على أن الجانب الروسي يقوض جهود السلام. جئنا لإجراء محادثات جادة بينما يضع مطالب وشروطا. هذا يثير شكوكنا فيما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) أرسلهم لحل المشكلات أم لمجرد تعطيل العملية". قال مصدر أوكراني، الجمعة، إن تطالب بإجراء محادثات مع في إسطنبول من دون حضور ممثلي أو ، مضيفا أن هذه الخطوة تظهر أن "تقوض جهود السلام".وأوضح المصدر، الذي طلب عدم هويته: "مؤشر آخر على أن الجانب الروسي يقوض جهود السلام. جئنا لإجراء محادثات جادة بينما يضع مطالب وشروطا. هذا يثير شكوكنا فيما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) أرسلهم لحل المشكلات أم لمجرد تعطيل العملية".



وفي وقت سابق من الجمعة، قال شاهد من " " إن رئيس الوفد الروسي لمحادثات السلام مع أوكرانيا ميدينسكي وصل إلى فندق في إسطنبول للقاء مسؤول بالحكومة الأميركية.



ومن المقرر أن تبدأ روسيا وأوكرانيا أول محادثات مباشرة بينهما منذ 3 سنوات، الجمعة.



والتقى مفاوضون من الولايات المتحدة وتركيا الوفد الأوكراني لإجراء محادثات في إسطنبول صباح الجمعة، قبل المحادثات المباشرة المقررة بين أوكرانيا وروسيا.



وقالت إن هاكان فيدان ترأس الاجتماع.



لكن أمين عام (ناتو) مارك روته انتقد بوتين، لعدم التوجه إلى تركيا للقاء نظيره الأوكراني .



وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة في تيرانا: "يعلم (بوتين) جيدا أن في ملعبه وأنه في ورطة. ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى. يجب أن يكون جادا بشأن رغبته في السلام".



وتابع: "اعتقد أنه من الجيد للغاية أن الأوكرانيين حضروا إلى الطاولة. أرسلوا وفدا يرغب حقا في التفاوض في وقف إطلاق النار".