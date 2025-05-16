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عربي-دولي

شرط روسي لـ"مُحادثات مع أوكرانيا".. ما هو؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:21
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قال مصدر دبلوماسي أوكراني، الجمعة، إن روسيا تطالب بإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول من دون حضور ممثلي تركيا أو الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه الخطوة تظهر أن موسكو "تقوض جهود السلام".
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وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "مؤشر آخر على أن الجانب الروسي يقوض جهود السلام. جئنا لإجراء محادثات جادة بينما يضع الروس مطالب وشروطا. هذا يثير شكوكنا فيما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أرسلهم لحل المشكلات أم لمجرد تعطيل العملية".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال شاهد من "رويترز" إن رئيس الوفد الروسي لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي وصل إلى فندق في إسطنبول للقاء مسؤول بالحكومة الأميركية.

ومن المقرر أن تبدأ روسيا وأوكرانيا أول محادثات مباشرة بينهما منذ 3 سنوات، الجمعة.

والتقى مفاوضون من الولايات المتحدة وتركيا الوفد الأوكراني لإجراء محادثات في إسطنبول صباح الجمعة، قبل المحادثات المباشرة المقررة بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان ترأس الاجتماع.

لكن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته انتقد بوتين، لعدم التوجه إلى تركيا للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة الأوروبيين في تيرانا: "يعلم (بوتين) جيدا أن الكرة في ملعبه وأنه في ورطة. ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى. يجب أن يكون جادا بشأن رغبته في السلام".

وتابع: "اعتقد أنه من الجيد للغاية أن الأوكرانيين حضروا إلى الطاولة. أرسلوا وفدا يرغب حقا في التفاوض في وقف إطلاق النار".
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