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عربي-دولي

الناتو: يعلم بوتين جيدا أن الكرة في ملعبه وأنه في ورطة

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:27
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انتقد أمين عام حلف الناتو مارك روته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم التوجه إلى تركيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورأى روته أن بوتين "أخطأ" بإرساله وفدا من "الصف الثاني" إلى المباحثات المقررة مع أوكرانيا في إسطنبول.
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وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة الأوروبيين في تيرانا: "يعلم بوتين جيدا أن الكرة في ملعبه وأنه في ورطة". 
 
وأضاف: "لقد ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى. يجب أن يكون جادا بشأن رغبته في السلام. وأعتقد أن كل الضغط حاليا على بوتين".

وقال: "أعتقد أنه من الجيد للغاية أن الأوكرانيين حضروا إلى الطاولة. لقد أرسلوا وفدا يرغب حقا في التفاوض في وقف إطلاق النار". (العربية) 
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