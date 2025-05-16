الناتو: يعلم بوتين جيدا أن الكرة في ملعبه وأنه في ورطة

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وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة في تيرانا: "يعلم بوتين جيدا أن في ملعبه وأنه في ورطة". انتقد أمين عام حلف لعدم التوجه إلى للقاء الرئيس الأوكراني ، ورأى روته أن "أخطأ" بإرساله وفدا من "الصف الثاني" إلى المباحثات المقررة مع في إسطنبول.وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة في تيرانا: "يعلم بوتين جيدا أن في ملعبه وأنه في ورطة".

وأضاف: "لقد ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى. يجب أن يكون جادا بشأن رغبته في السلام. وأعتقد أن كل الضغط حاليا على بوتين".



وقال: "أعتقد أنه من الجيد للغاية أن الأوكرانيين حضروا إلى الطاولة. لقد أرسلوا وفدا يرغب حقا في التفاوض في وقف إطلاق النار". (العربية)