إسرائيل: حريق في واد بالقدس يتوسع بسرعة ويهدد مناطق سكنية

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أعلنت سلطات الإطفاء ، الجمعة، اندلاع حريق في واد قرب طريق رئيسي بمدينة الغربية، وتتوسع نيرانه بشكل كبير ما يهدد مناطق سكنية مجاورة.ونقلت صحيفة " " عن سلطة الإطفاء، قولها إنه "خلال الساعة الماضية (صباح الجمعة) تلقّت سلطة الإطفاء بلاغًا عن انتشار حريق في وادٍ قرب الطريق رقم 9 في القدس، حيث تم إرسال عشر فرق إطفاء".وأضافت: "وفقًا لرجال الإطفاء، فإن النيران تتوسع بسرعة وتهدد المناطق السكنية المجاورة، بالإضافة إلى مسارات المشي وركوب الدراجات في المنطقة"، دون تحديد أسباب اندلاع الحريق. (الأناضول)