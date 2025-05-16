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عربي-دولي

إسرائيل: حريق في واد بالقدس يتوسع بسرعة ويهدد مناطق سكنية

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:45
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أعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، الجمعة، اندلاع حريق في واد قرب طريق رئيسي بمدينة القدس الغربية، وتتوسع نيرانه بشكل كبير ما يهدد مناطق سكنية مجاورة.
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن سلطة الإطفاء، قولها إنه "خلال الساعة الماضية (صباح الجمعة) تلقّت سلطة الإطفاء بلاغًا عن انتشار حريق في وادٍ قرب الطريق رقم 9 في القدس، حيث تم إرسال عشر فرق إطفاء".

وأضافت: "وفقًا لرجال الإطفاء، فإن النيران تتوسع بسرعة وتهدد المناطق السكنية المجاورة، بالإضافة إلى مسارات المشي وركوب الدراجات في المنطقة"، دون تحديد أسباب اندلاع الحريق. (الأناضول)
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