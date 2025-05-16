الكرملين: وفدنا في مفاوضات إسطنبول على تواصل مستمر مع بوتين

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قال متحدث الرئاسة الروسية " " ، إن وفد بلاده في إسطنبول يطلع الرئيس جميع المستجدات عبر الإنترنت، ويقدم له تقارير باستمرار.جاء ذلك في تصريح للصحفيين في العاصمة ، الجمعة، تعليقا على استضافة إسطنبول مفاوضات سلام تهدف لإنهاء الحرب الروسية .وأشار بيسكوف إلى أن الوفد الروسي في إسطنبول على تواصل دائم مع موسكو، وقال: " يتلقى كافة المعلومات عبر الإنترنت، ويتم تقديم التقارير له باستمرار".وأكد أهمية مفاوضات السلام قائلاً: "بطبيعة الحال، تتجه الأنظار الآن نحو تطورات المحادثات في إسطنبول. نأمل أن تبدأ المحادثات المباشرة بين وأوكرانيا قريبًا. ليس لدينا ما نقوله الآن، فلننتظر بدء المفاوضات". (الأناضول)