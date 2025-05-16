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عربي-دولي

الكرملين: وفدنا في مفاوضات إسطنبول على تواصل مستمر مع بوتين

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:15
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قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن وفد بلاده في إسطنبول يطلع الرئيس فلاديمير بوتين على جميع المستجدات عبر الإنترنت، ويقدم له تقارير باستمرار.
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جاء ذلك في تصريح للصحفيين في العاصمة موسكو، الجمعة، تعليقا على استضافة إسطنبول مفاوضات سلام تهدف لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار بيسكوف إلى أن الوفد الروسي في إسطنبول على تواصل دائم مع موسكو، وقال: "بوتين يتلقى كافة المعلومات عبر الإنترنت، ويتم تقديم التقارير له باستمرار".

وأكد أهمية مفاوضات السلام قائلاً: "بطبيعة الحال، تتجه الأنظار الآن نحو تطورات المحادثات في إسطنبول. نأمل أن تبدأ المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا قريبًا. ليس لدينا ما نقوله الآن، فلننتظر بدء المفاوضات". (الأناضول)
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