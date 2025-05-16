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عربي-دولي

أكثر من 150 هدفًا تحت النار... الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:10
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن قواته نفّذت ضربات جوية استهدفت أكثر من 150 هدفًا في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن ما وصفها بعمليات عسكرية مستمرة ضد البنى التحتية التابعة للفصائل الفلسطينية.
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وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن العمليات نُفذت بتنسيق مشترك بين شعبة الاستخبارات وقيادة المنطقة الجنوبية وجهاز "الشاباك"، وأسفرت عن تدمير مواقع مضادة للدروع، ومراكز قيادة، ومبانٍ عسكرية، إضافة إلى استهداف خلايا مسلّحة.

وفي التفاصيل الميدانية، أوضح البيان أن قوات الفرقة 252 تواصل نشاطها في شمال القطاع، حيث رصدت مواقع عسكرية وقضت على مسلّحين كانوا في نقطة مراقبة.

أما في جنوب القطاع، فقد واصلت قوات فرقة غزة (143) عملياتها، مستهدفة أنفاقًا ومبانٍ مرتبطة بحركة حماس، وتم خلال ذلك تحييد عدد من المسلحين. كما شاركت الفرقة 36 في عمليات مماثلة جنوبي القطاع، مركّزة على مواقع يُشتبه باستخدامها لزرع عبوات ناسفة. (روسيا اليوم)
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