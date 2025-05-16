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عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:39
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أعلن الكرسي الرسولي أن البابا لاوون الرابع عشر يعتزم جعل الفاتيكان متاحا لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.
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وقال الكاردينال بيترو بارولين، كبير دبلوماسيي الكرسي الرسولي، على هامش فعالية أقيمت في روما يوم الجمعة: "هذا كله مأساوي، لأننا كنا نأمل في مسار يؤدي، ولو ببطء، إلى حل سلمي للنزاع، لكننا الآن عدنا إلى نقطة البداية".

وأضاف: "سنرى ما يمكن فعله، ولكن الوضع معقد للغاية"، مشيرا إلى أن البابا يخطط لجعل الفاتيكان مكانا لعقد لقاء مباشر بين الجانبين. (روسيا اليوم) 
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