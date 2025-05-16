البابا لاوون الرابع عشر يعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان

أعلن الكرسي الرسولي أن البابا يعتزم جعل متاحا لاستضافة محادثات سلام بين وأوكرانيا في محاولة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

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وقال ، كبير دبلوماسيي الكرسي الرسولي، على هامش فعالية أقيمت في يوم الجمعة: "هذا كله مأساوي، لأننا كنا نأمل في مسار يؤدي، ولو ببطء، إلى حل سلمي للنزاع، لكننا الآن عدنا إلى نقطة البداية".



وأضاف: "سنرى ما يمكن فعله، ولكن الوضع معقد للغاية"، مشيرا إلى أن البابا يخطط لجعل الفاتيكان مكانا لعقد لقاء مباشر بين الجانبين. (روسيا اليوم)