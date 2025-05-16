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عربي-دولي

سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:44
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شاركت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي متابعيها على "إكس"، صوراً ومقاطع فيديو لسيّدة سوريّة تُناشد من يعرف مصير أولادها الثلاثة الذين فقدوا منذ حوالي شهرين.
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وكتبت فواخرجي:
 
مناشدة إم سورية
والدة لانا حمود - لبنى حمود - حمزة حمود 
تخرج للمرة الثالثة وتناشد الجميع في معرفة مصير أبنائها الذي فقدوا في تاريخ 23/3/2025 وحتى الآن.
لجميع المعنيين نرجو الاهتمام بالمفقودين والمخطوفين
لا أفجعكم الله بعزيز".
 
 
 
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