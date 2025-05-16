سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)

شاركت الممثلة السوريّة متابعيها على "إكس"، صوراً ومقاطع فيديو لسيّدة سوريّة تُناشد من يعرف مصير أولادها الثلاثة الذين فقدوا منذ حوالي شهرين.

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وكتبت فواخرجي:

مناشدة إم

والدة لانا - لبنى حمود - حمزة حمود

تخرج للمرة الثالثة وتناشد الجميع في معرفة مصير أبنائها الذي فقدوا في تاريخ 23/3/2025 وحتى الآن.

لجميع المعنيين نرجو الاهتمام بالمفقودين والمخطوفين

لا أفجعكم الله بعزيز".