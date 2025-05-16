اختتام المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول

انتهت المباحثات - الروسية التي استضفتها العصمة .

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وقال مسؤول أوكراني إنّ "الوفد الروسي قدم مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ بحثه قبل الاجتماع، ومن ضمنها التخلي عن مزيد من الأراضي من أجل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار".



وقبل الاجتماع، قال مدير إن محاولات ربط اجتماع إسطنبول بعملية التفاوض عام 2022 ستبوء بالفشل. (العربية)