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عربي-دولي
اختتام المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول
Lebanon 24
16-05-2025
|
09:35
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انتهت المباحثات
الأوكرانية
- الروسية التي استضفتها العصمة
التركية
اسطنبول
.
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وقال مسؤول أوكراني إنّ "الوفد الروسي قدم مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ بحثه قبل الاجتماع، ومن ضمنها التخلي عن مزيد من الأراضي من أجل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وقبل الاجتماع، قال
أندريه يرماك
مدير
مكتب الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
إن محاولات
روسيا
ربط اجتماع إسطنبول بعملية التفاوض عام 2022 ستبوء بالفشل. (العربية)
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