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عربي-دولي

للمرة التاسعة... غارات إسرائيليّة على اليمن وهذا ما استهدفته

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:42
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أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ طائرات حربيّة شنّت غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة في اليمن.
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وقال مسؤول إسرائيليّ لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "الجيش الإسرائيليّ ضرب موانئ في اليمن، بعدما واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل".
 
 
وأشارت صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة قولها، إنّ "سلاح الجوّ هاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن".
 
 
 
 
 
 
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