للمرة التاسعة... غارات إسرائيليّة على اليمن وهذا ما استهدفته

أفادت القناة الـ12 ، أنّ طائرات حربيّة شنّت غارات على موانئ ورأس والحديدة في اليمن.

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وقال مسؤول إسرائيليّ لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "الجيش الإسرائيليّ ضرب موانئ في اليمن، بعدما واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على ".

وأشارت صحيفة " " عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة قولها، إنّ "سلاح الجوّ هاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن".