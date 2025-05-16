بالصورة: أرقام ورسالة مشفّرة... تهديد باغتيال ترامب؟

فتح جهاز الخدمة السرية تحقيقًا مع المدير السابق لمكتب التحقيقات ، ، على خلفية صورة نشرها عبر حسابه في "إنستغرام"، تُظهر أصدافًا بحرية مُرتبة على شكل الرقمين "86" و"47"، وهي رموز أثارت جدلًا واسعًا واعتُبرت بمثابة رسالة مشفّرة موجهة ضد الرئيس الأميركي .

الصورة، الملتقطة على أحد الشواطئ، أظهرت الرقمين مرسومين في الرمال باستخدام الأصداف البحرية.

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وعلّق كومي على المنشور بالقول: "تشكيل أصداف رائع أثناء تجوالي على الشاطئ".إلا أن التفسير الرمزي للرقمين أثار انتقادات حادة من مسؤولين حكوميين وأعضاء في ، حيث يستخدم الرقم "86" في الثقافة الأميركية بمعنى " على" أو "الاغتيال"، فيما يُفسَّر الرقم "47" على أنه إشارة إلى الرئيس الحالي، الذي يُعد الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وعقب تصاعد الانتقادات، حذف كومي الصورة ونشر توضيحا قال فيه: "نشرت صورة لبعض الأصداف التي رأيتها على الشاطئ، لم أكن أعلم أن الأرقام يمكن أن تفسّر بهذا الشكل، وأعارض العنف من أي نوع، لذا قمت بحذف المنشور".مصدر في جهاز الخدمة السرية أكد لشبكة " ديجيتال" أن الوكالة على علم بالمنشور وأنها بدأت اتخاذ إجراءات تحقيقية، من ضمنها إرسال عملاء للقاء كومي.وأكد المصدر أن الجهاز يتعامل بجدية مع أي محتوى قد يُفهم على أنه تهديد موجَّه إلى الرئيس.، لم يصدر تعليقا رسميا، لكن المدير الحالي للمكتب، كاش ، صرح عبر منصة "إكس" أن المكتب "على علم بالمنشور" ويتعاون مع جهاز الخدمة السرية.في السياق نفسه، وصف المنشور بأنه "مقلق للغاية"، رئيس موظفي البيت الأبيض، بودويتش، إن نشر مثل هذه الرموز "غير مسؤول في ظل المناخ السياسي الحالي".كما دعا النائب تيم برشيت إلى اعتقال كومي، واصفا تصرفه بأنه "تهديد غير مقبول ضد رئيس ".