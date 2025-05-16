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إختفاء تمثال ميلانيا ترامب في أميركا.. والشرطة تتعقب السارقين

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:22
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تجري الشرطة في سلوفينيا بالولايات المتحدة الأميركية، تحقيقاً في اختفاء تمثال برونزي للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب حيث تم نشره وسرقته من مسقط رأسها.
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وتم الكشف عن التمثال وهو بحجم طبيعي في عام 2020 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بالقرب من سيفنيكا في وسط سلوفينيا، حيث ولدت "ميلانيا كنافس" في عام 1970.
 
 
 
كذلك، فقد حل التمثال محل تمثال خشبي تم إشعال النار به في وقت سابق من ذلك العام.
 
 
 
 
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألنكا درينيك رانجوس، الجمعة إنه تم إبلاغ الشرطة بسرقة التمثال الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشرطة تعمل على تعقب المسؤولين عن السرقة.
 
 
 
بدورها، تقارير إعلامية سلوفينية بأنه تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته. (سكاي نيوز عربية)
 
 
 
 
 
 
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