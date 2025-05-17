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عربي-دولي
قلق يتصاعد في اسرائيل.. خوف داخلي من انعكاسات الاتفاق الاميركي - الايراني
Lebanon 24
17-05-2025
|
00:47
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يتصاعد القلق
في إسرائيل
من تحوّل في مواقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تجاه ملفات ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى
تل أبيب
وخصوصا بعد استبعاد
إسرائيل
من زيارته الأخيرة إلى
الشرق الأوسط
.
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وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصدر مطلع على العلاقة بين
ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
: "يتزايد قلق إسرائيل من إبرام ترامب اتفاقا نوويا سريعا مع
إيران
ومن تأثير
القادة
العرب على تفكير الرئيس".
وأضافت الشبكة أن رحلة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط "كشفت فتورا في علاقته بنتنياهو، الذي بدا معزولا أكثر من أي وقت مضى".
وتتمثل مخاوف إسرائيل بشكل رئيسي بتلك المتعلقة بأمنها القومي من إيران وملفها
النووي
إلى الحرب في غزة، وصولا إلى الديناميكيات المتغيرة في
سوريا
.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر أن نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع
العقوبات
عن سوريا، وأوضح أن ترامب لم يبلغ إسرائيل مسبقا بقرار عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد
الشرع
خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى
السعودية
.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو استغل لقاءه بترامب في
البيت الأبيض
خلال الشهر الماضي وطلب منه عدم رفع العقوبات عن سوريا، وعبّر عن قلقه بشأن دور
تركيا
في سوريا.
لكن ترامب لم يكترث لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ أن إدارة ترامب لم تبلغ إسرائيل مسبقا بقرار ترامب عقد الاجتماع مع الرئيس السوري ولا برفع العقوبات.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو يستعد لمواجهة مع ترامب بعد تصريحاته ومواقفه في قضايا عدة.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو استعد لجولة ترامب في الشرق الأوسط عبر خطوات دبلوماسية شملت مشاورات مكثفة مع وزراء حكومته وكبار مسؤولي الدفاع، كما شكّل فريقا لمواجهة ترامب. (سكاي نيوز)
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