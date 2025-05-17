ترامب يعلّق على "تهديد" مدير FBI السابق باغتياله.. هذا ما قاله

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ونشر كومي الخميس منشورا على "إنستغرام"، تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.



وإثر ذلك، قالت وزيرة الأمن الداخلي إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال من قبل كومي. وصف ، مساء الجمعة، مدير "إف بي آي" FBI السابق بأنه "شرطي فاسد" بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها الرئيس الأميركي دعوة مبطنة إلى اغتياله، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى فتح تحقيق.ونشر كومي الخميس منشورا على "إنستغرام"، تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.وإثر ذلك، قالت وزيرة الأمن الداخلي إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال من قبل كومي.

وقالت على "إكس": "دعا المدير السابق ل+إف بي آي+ كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترامب".



لكن كومي قال في وقت لاحق على "إنستغرام" إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية"، مضيفا "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".



إلا أن ترامب قال في مقابلة مع قناة " " Fox News، بُثّت الجمعة: "كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك. كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي. صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان كفؤا بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك".



وأضاف: "إنه يدعو إلى اغتيال الرئيس"، واصفا كومي بأنه "شرطي فاسد".



لكن العلاقة بين ترامب وكومي دائما ما كانت سيئة.



ففي العام 2017، طرد الرئيس الأميركي كومي من الفدرالي عندما كان الأخير يحقق في شكوك حول تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الملياردير .



، قال مدير "إف بي آي" إن مكتب التحقيقات الفدرالي "على تواصل مع جهاز الخدمة السرية" و"سيقدم كل الدعم الضروري".