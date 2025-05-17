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عربي-دولي

ترامب يعلّق على "تهديد" مدير FBI السابق باغتياله.. هذا ما قاله

Lebanon 24
17-05-2025 | 01:11
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وصف دونالد ترامب، مساء الجمعة، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" FBI السابق جيمس كومي بأنه "شرطي فاسد" بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها الرئيس الأميركي دعوة مبطنة إلى اغتياله، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى فتح تحقيق.
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ونشر كومي الخميس منشورا على "إنستغرام"، تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وإثر ذلك، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل كومي.
وقالت على "إكس": "دعا المدير السابق ل+إف بي آي+ جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترامب".

لكن كومي قال في وقت لاحق على "إنستغرام" إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية"، مضيفا "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

إلا أن ترامب قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News، بُثّت الجمعة: "كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك. كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي. صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان كفؤا بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك".

وأضاف: "إنه يدعو إلى اغتيال الرئيس"، واصفا كومي بأنه "شرطي فاسد".

لكن العلاقة بين ترامب وكومي دائما ما كانت سيئة.

ففي العام 2017، طرد الرئيس الأميركي كومي من مكتب التحقيقات الفدرالي عندما كان الأخير يحقق في شكوك حول تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الملياردير الجمهوري.

من جهته، قال مدير "إف بي آي" كاش باتيل إن مكتب التحقيقات الفدرالي "على تواصل مع جهاز الخدمة السرية" و"سيقدم كل الدعم الضروري".
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