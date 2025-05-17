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عباس: ندعو إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:15
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قال الرئيس الفلسطينيّ محمد عباس إنّ "القضية الفلسطينية تتعرّض حالياً لمخاطر وجودية".
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وأكّد عباس في القمة العربية أنّ "ما يحصل في قطاع غزة تقويض لجهود إقامة الدولة الفلسطينية".


ودعا إلى "تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب على غزة".


كما دعا عباس "إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".


وشدّد على أنّه "يجب أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها وصلاحياتها في غزة."


وأضاف عباس: "نُؤكّد الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة".
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