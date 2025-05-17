عباس: ندعو إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية

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قال الرئيس الفلسطينيّ إنّ "القضية تتعرّض حالياً لمخاطر وجودية".وأكّد عباس في أنّ "ما يحصل في تقويض لجهود إقامة ".ودعا إلى "تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب على غزة".كما دعا عباس "إلى إلزام وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".وشدّد على أنّه "يجب أن تتمكن من تولي مسؤولياتها وصلاحياتها في غزة."وأضاف عباس: "نُؤكّد الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة".