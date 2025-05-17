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عربي-دولي

العليمي: نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:27
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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: "نُجدّد رفضنا القاطع تهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين".
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ودعا العليمي في القمة العربية إلى دعم "مبادة السعودية وفرنسا لدعم حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".


وأضاف العليمي: "نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".
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