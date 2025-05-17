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قال رئيس الرئاسي في اليمن : "نُجدّد رفضنا القاطع تهجير أو إعادة توطين ".ودعا العليمي في إلى دعم "مبادة وفرنسا لدعم حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة ".وأضاف العليمي: "نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".