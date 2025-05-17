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عربي-دولي

رئيس الوزراء الأردني: ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:40
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قال رئيس الوزراء الأردني جعفر عبد الفتاح حسان إن "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج في قطاع غزة".
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وأضاف خلال كلمة له في القمة العربية: "نحتاج حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة". 
 
وتابع قائلاً: "همنا الأول اليوم هو إيقاف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات". 
 
وقال: " نحن مع عودة اللاجئين السوريين الطوعية وأملنا رؤية سوريا قوية ومستقرة ونرحب بقرار رفع العقوبات المفروضة عليها ". 
 
وأكد دعم بلاده جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة
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