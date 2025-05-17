رئيس الوزراء الأردني: ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة

قال جعفر حسان إن " تقوم بتدمير ممنهج في ".

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وأضاف خلال كلمة له في : "نحتاج حشد لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة".

وتابع قائلاً: "همنا الأول اليوم هو إيقاف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات".

وقال: " نحن مع عودة اللاجئين السوريين الطوعية وأملنا رؤية قوية ومستقرة ونرحب بقرار رفع المفروضة عليها ".

وأكد دعم بلاده جهود لدعم سيادته وتفعيل .