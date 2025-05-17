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عربي-دولي
خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام
Lebanon 24
17-05-2025
|
06:55
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قال المرشد
الإيراني
علي خامنئي
، إن بعض تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال زيارته للشرق الأوسط لا تستحق الرد عليها، مؤكدا أن أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام.
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وأشار
خامنئي
إلى أن تصريح
ترامب
حول إمكانية استخدام القوة لتحقيق السلام والأمن كذبة واضحة، مؤكدا أن
الإدارات الأميركية
استخدمت القوة لإبادة غزة ودعمت عملاءها لإشعال الحروب.
وتساءل خامنئي: "متى استخدمت القوة لتحقيق السلام؟ بل استخدمت لإمداد
الكيان الصهيوني
بقنابل ثقيلة لإسقاطها على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل المدنيين في
لبنان
وغيرها".
وأضاف المرشد الإيراني أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تقديم نموذج للدول العربية يفيد بأنها لن تصمد 10 أيام دون دعم أميركا، محاولا إحياء هذا النموذج الفاشل.
وأكد على أن شعوب المنطقة قادرة على إجبار
أمريكا
على الرحيل، قائلا: "بهمة هذه الشعوب، لابد أن ترحل أمريكا من المنطقة،
وسوف
ترحل".
كما وصف
إسرائيل
بأنها مصدر الفساد والحروب والصراعات في المنطقة، مشبها إياها بـ"الغدة السرطانية التي لا بد من استئصالها". (روسيا اليوم)
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