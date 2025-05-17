Advertisement

عربي-دولي

خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1361766-638830870562542374.jpg
Doc-P-1361766-638830870562542374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بعض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط لا تستحق الرد عليها، مؤكدا أن أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام.
Advertisement
 
وأشار خامنئي إلى أن تصريح ترامب حول إمكانية استخدام القوة لتحقيق السلام والأمن كذبة واضحة، مؤكدا أن الإدارات الأميركية استخدمت القوة لإبادة غزة ودعمت عملاءها لإشعال الحروب.

وتساءل خامنئي: "متى استخدمت القوة لتحقيق السلام؟ بل استخدمت لإمداد الكيان الصهيوني بقنابل ثقيلة لإسقاطها على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل المدنيين في لبنان وغيرها".

وأضاف المرشد الإيراني أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تقديم نموذج للدول العربية يفيد بأنها لن تصمد 10 أيام دون دعم أميركا، محاولا إحياء هذا النموذج الفاشل.

وأكد على أن شعوب المنطقة قادرة على إجبار أمريكا على الرحيل، قائلا: "بهمة هذه الشعوب، لابد أن ترحل أمريكا من المنطقة، وسوف ترحل".

كما وصف إسرائيل بأنها مصدر الفساد والحروب والصراعات في المنطقة، مشبها إياها بـ"الغدة السرطانية التي لا بد من استئصالها". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
ترامب: نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام
lebanon 24
17/05/2025 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: تصريحات ترامب بأن قضية القرم ليست محل نقاش تتوافق تماما مع موقفنا
lebanon 24
17/05/2025 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
lebanon 24
17/05/2025 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأميركية تقفز بشكل كبير بعد تصريحات ترامب
lebanon 24
17/05/2025 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:27 | 2025-05-17
09:05 | 2025-05-17
08:53 | 2025-05-17
08:36 | 2025-05-17
08:14 | 2025-05-17
08:08 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24