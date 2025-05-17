خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام

قال المرشد ، إن بعض تصريحات الرئيس الأميركي خلال زيارته للشرق الأوسط لا تستحق الرد عليها، مؤكدا أن أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام.

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وأشار إلى أن تصريح حول إمكانية استخدام القوة لتحقيق السلام والأمن كذبة واضحة، مؤكدا أن استخدمت القوة لإبادة غزة ودعمت عملاءها لإشعال الحروب.



وتساءل خامنئي: "متى استخدمت القوة لتحقيق السلام؟ بل استخدمت لإمداد بقنابل ثقيلة لإسقاطها على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل المدنيين في وغيرها".



وأضاف المرشد الإيراني أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تقديم نموذج للدول العربية يفيد بأنها لن تصمد 10 أيام دون دعم أميركا، محاولا إحياء هذا النموذج الفاشل.



وأكد على أن شعوب المنطقة قادرة على إجبار على الرحيل، قائلا: "بهمة هذه الشعوب، لابد أن ترحل أمريكا من المنطقة، ترحل".



كما وصف بأنها مصدر الفساد والحروب والصراعات في المنطقة، مشبها إياها بـ"الغدة السرطانية التي لا بد من استئصالها". (روسيا اليوم)