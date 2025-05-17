وأضاف: "بدأنا خطوات جادة لتحقيق التعافي الوطني".

وأكّد أنّ "أي محاولة لاقتطاع أجزاء من الأراضي مرفوض تماما من قبل الشعب السوري".

وقال الشيباني: "لن نساوم على حق الشعب السوري في تقرير مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وتابع الشيباني: "سنعمل لتكون سوريا للجميع بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش".