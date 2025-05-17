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عربي-دولي

الشيباني: سنعمل لتكون سوريا للجميع بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:20
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قال وزير الخارجية السوريّة أسعد الشيباني إنّ "رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خطوة مهمة للانطلاق إلى مرحلة إعادة الإعمار".
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وشكر الشيباني في القمة العربية "كلّ الدول العربية التي وقفت إلى جانب سوريا".
 
 
وأضاف: "بدأنا خطوات جادة لتحقيق التعافي الوطني".
 
 
وتابع الشيباني: "سنعمل لتكون سوريا للجميع بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش".
 
 
وأكّد أنّ "أي محاولة لاقتطاع أجزاء من الأراضي السورية مرفوض تماما من قبل الشعب السوري".
 
 
وقال الشيباني: "لن نساوم على حق الشعب السوري في تقرير مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية".
 
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