بعد 13 عاماً... دولة عربيّة تُعيد فتح سفارتها في سوريا

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المغربية ، في كلمته خلال المنعقدة في العاصمة ، عن قرار إعادة فتح في .وأضاف بوريطة: " يجدد تأكيد موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا في دمشق بعدما أغلقت عام 2012 مما سيسهم في فتح أوسع للعلاقات الثنائية". (سكاي نيوز)