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عربي-دولي

بعد 13 عاماً... دولة عربيّة تُعيد فتح سفارتها في سوريا

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:53
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أعلن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.
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وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد تأكيد موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".

وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا في دمشق بعدما أغلقت عام 2012 مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية". (سكاي نيوز)
 
 
 
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