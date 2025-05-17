في الدوحة... "حماس" تُعلن بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

أعلن المسؤول في حركة طاهر النونو عن بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في "من دون شروط مسبقة" بوساطة - قطرية.

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وقال النونو وهو لرئيس إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل في الدوحة من دون شروط مسبقة". (سكاي نيوز)