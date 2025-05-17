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عربي-دولي

في الدوحة... "حماس" تُعلن بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:43
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أعلن المسؤول في حركة حماس طاهر النونو عن بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة "من دون شروط مسبقة" بوساطة مصرية - قطرية.
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وقال النونو وهو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل في الدوحة من دون شروط مسبقة". (سكاي نيوز)
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