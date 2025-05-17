وسائل إعلام غربية تكشف: بوتين رفض مناقشة خطة ويتكوف للسلام

ذكرت وسائل إعلام غربية ان رفض مناقشة خطة تسوية النزاع في التي قدمها المبعوث الأميركي الخاص .

Advertisement

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز": "يوم الخميس الماضي، أبلغ مسؤولون روس رفيعو المستوى ستيف ويتكوف، للرئيس الأمريكي ، أن لا يرغب في مناقشة خطة السلام المكونة من 22 نقطة التي أعدها ويتكوف بمشاركة أوكرانيا وأوروبا".وبحسب المعلومات الواردة في الصحيفة، فقد أرجأ ويتكوف اجتماعه مع بعد رفض الأخير مناقشة خطة السلام هذه. ومن جهته، أشار أحد المصادر إلى أن لقاء ممثلي البلدين لم يخطط له مسبقا.