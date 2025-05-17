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عربي-دولي

وسائل إعلام غربية تكشف: بوتين رفض مناقشة خطة ويتكوف للسلام

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:52
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ذكرت وسائل إعلام غربية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض مناقشة خطة تسوية النزاع في أوكرانيا التي قدمها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف
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وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز": "يوم الخميس الماضي، أبلغ مسؤولون روس رفيعو المستوى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بوتين لا يرغب في مناقشة خطة السلام المكونة من 22 نقطة التي أعدها ويتكوف بمشاركة أوكرانيا وأوروبا".

وبحسب المعلومات الواردة في الصحيفة، فقد أرجأ ويتكوف اجتماعه مع الرئيس الروسي بعد رفض الأخير مناقشة خطة السلام هذه. ومن جهته، أشار أحد المصادر إلى أن لقاء ممثلي البلدين لم يخطط له مسبقا.
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