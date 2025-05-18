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عربي-دولي
أوكرانيا توسع صناعة الأسلحة بفضل الدعم الغربي المستمر
Lebanon 24
18-05-2025
|
01:30
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أفاد تقرير لصحيفة "
وول ستريت جورنال
"، بأن
أوكرانيا
باتت تُصنّع أسلحة أكثر من أي وقت مضى، لكنها لا تزال غير قادرة على محاربة
روسيا
بمفردها.
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وقال التقرير إن قيمة الأسلحة التي يُمكن لصناعة الدفاع
الأوكرانية
إنتاجها، ارتفعت من مليار دولار في عام 2022، إلى 35 مليار دولار على مدار ثلاث
سنوات من
الحرب، وحتى مع إطلاق روسيا صواريخها على مصانع إنتاج السلاح في أوكرانيا.
وأكد التقرير أنه مع تراجع الدعم الأميركي لكييف، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، وضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وكان الرئيس
فولوديمير زيلينسكي
قد صرّح قائلا: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية".
وأضاف
زيلينسكي
أن "أكثر من 40 بالمئة من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض المجالات، مثل الطائرات بدون طيار، والأنظمة الأرضية غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100 بالمئة". (سكاي نيوز)
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