بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام

بدأت الأحد، مراسم تنصيب البابا في ، وقد جال بين الحشود قبيل بدء مراسم تنصيبه رسمياً.

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وتعهد البابا بالعمل من أجل الوحدة حتى تصبح علامة للسلام في العالم.



وافتتح البابا رسميا حبريته بوصفه أول أميركي في التاريخ، الأحد، وقال في عظته، خلال القداس الافتتاحي في ساحة أمام عشرات الآلاف من الأشخاص والرؤساء والبطاركة والأمراء، إنه يريد أن يكون خادما للمؤمنين من خلال بعدين للبابوية: المحبة والوحدة.



وأضاف: "أود أن تكون رغبتنا الكبرى الأولى هي موحدة، علامة على الوحدة والتناول، والتي تصبح خميرة لعالم متصالح".



وكانت دعوته للوحدة ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى الاستقطاب في الكنيسة في وخارجها.



من جهة أخرى، ندد البابا "بأنماط اقتصادية تستنزف موارد الأرض وتهمش الفقراء" .



وأشار، في عظته التي ألقاها باللغة : "لا نزال نرى الكثير من الانقسامات والجراح الناتجة عن الكراهية والعنف والأحكام المسبقة والخوف من المختلف عنا، ومن أنماط اقتصادية تستنزف موارد الأرض وتهمش الفقراء".

وفي الاحتفال المهيب، تسلّم البابا لاوون الرابع عشر رمزي السلطة البابوية مرتدياً الباليوم، وهو وشاح أبيض من صوف الخراف يُرتدى على الكتفين فوق الرداء الكهنوتي، يرمز إلى دور البابا للمؤمنين.



كما لبس البابا خاتم الصياد، الذي يُمنح لكل بابا جديد ويُتلف بعد وفاته، في دلالة على انتهاء حبريته وخدمته الروحية.



ووفق الفاتيكان، سيعقد البابا اجتماعًا خاصًا مع الرئيس الأوكراني اليوم.

لمشاهدة البث المباشر للتنصيب.. إليكم الفيديو المُرفق: