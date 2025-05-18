في الأمم المتحدة... دعم عربي قوي لترشيح تاريخي لفلسطين

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قرر على مستوى القمة دعم وتأييد ترشيح لمنصب رئيس (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.وقرر المجلس تأييد ترشيح المندوب الدائم لدولة لدى لرئاسة الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.ودعا مجلس على مستوى القمة إلى بذل كافة الجهود الممكنة في اتصالاتها مع الدول الصديقة لحشد الدعم لهذا الترشيح، والطلب من لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار.وقبل عام صوتت للأمم المتحدة بالأغلبية العظمى، لصالح قرار يشير إلى أن دولة فلسطين مؤهلة ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة، وأوصت بأن يعيد النظر في هذه المسألة، وحصد القرارعلى تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.وتعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الهيئة الرئيسية للمنظمة الدولية منصة حيوية للدول الأعضاء لمناقشة العالمية واتخاذ قرارات بشأنها، ويُنتخب رئيس الجمعية العامة سنوياً لقيادة أعمال الدورة ويُعتبر هذا المنصب رمزاً للنفوذ الدبلوماسي والقدرة على التأثير في الأجندة الدولية، وتُمنح رئاسة الجمعية العامة بالتناوب بين المجموعات الإقليمية، وتشرف على اختيار مرشحها للدورة 81 (2026-2027).وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي دولة فلسطين لتعزيز مكانتها الدولية، خاصة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012 بقرار الجمعية العامة رقم 67/19، منذ ذلك الحين، عملت فلسطين على توسيع حضورها في المنظمات الدولية، بما في ذلك عضويتها الكاملة في منظمات مثل ومحكمة الجنايات الدولية، رغم التحديات السياسية والضغوط من وبعض الدول الغربية.