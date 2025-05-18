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عربي-دولي

مبعوث ترامب للرهائن: مفاوضات غزة في الدوحة متقلبة

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:47
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قال المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر، اليوم الأحد، أن مفاوضات غزة في الدوحة متقلبة.
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كما قال في تصريحات لشبكة "ABC"، إن المبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يبذل جهودا حثيثة لإنجاح المفاوضات في الدوحة.

وتابع "أوضحنا لحماس أنها إذا أرادت أن يتوقف القصف فعليها إطلاق سراح الرهائن"، مضيفاً "إعادة المحتجزين ستكون بالقوة".

مقترح شامل
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الوفد الإسرائيلي يعمل على استنفاد كافة احتمالات التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد، أن مفاوضات الدوحة تتطرق لمقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وإلى مقترح شامل لإنهاء الحرب.

كما أوضح أن المقترح يشمل نفي قيادات حماس ونزع السلاح من قطاع غزة.

وقال إن "فريق التفاوض في الدوحة يواصل العمل لاستنفاد كل فرصة لإبرام صفقة، سواء وفقاً لمقترح ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال، بما يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، وإبعاد مقاتلي حماس، وتجريد القطاع من السلاح".

"لا تقدم يذكر"
بدوره، كشف مسؤول إسرائيلي كبير أنه "لا يوجد تقدم يذكر في محادثات غزة التي تتضمن إنهاء الحرب"، وفق ما نقلت رويترز.

وبدأ وسطاء من مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، أمس السبت، لكن مصادر قريبة من المفاوضات قالت لرويترز إنه لم يتم تحقيق تقدم يذكر.

بدوره، قال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة "حماس على الدوام كان لديها مرونة حول عدد الأسرى الذين يمكن أن تطلق سراحهم، ولكن المشكلة دائما كانت في عدم وجود التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب".
"موقف إسرائيل لم يتغير"
وكشف مسؤول من حماس لرويترز أن "الموقف الإسرائيلي لم يتغير، هم يريدون أسراهم بدون أي التزام لإنهاء الحرب".

بينما وصفت مصادر حكومية إسرائيلية هذه الجولة بأنها "حاسمة"، مع التحذير من أن فشلها قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق.
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