ضمن مواجهة إيران.. إسرائيل تقرّ خطة لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن

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أعلنت أن "الكابينيت" السياسي-الأمني صادق على خطة لإقامة حاجز أمني جديد على الحدود الشرقية مع ، ضمن استراتيجية لتعزيز السيطرة في منطقة غور الأردن.وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تهدف إلى مواجهة ما تسميه "محاولات تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية"، وتتضمن إقامة وحدات "نحال" (نواة عسكرية-مدنية)، ومعاهد تمهيدية للجيش، ومناطق زراعية، إلى جانب مشاريع استيطانية إضافية لتعزيز الوجود في المنطقة.ويشمل الحاجز الأمني المقترح منظومة دفاعية متعددة الطبقات تمتد على مسافة 425 كيلومتراً، من جنوب هضبة حتى شمال مدينة إيلات. وتضم هذه المنظومة حواجز مادية، وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات إنذار مبكر، ونقاط مراقبة، بالإضافة إلى مراكز قيادة وتحكم، وانتشار لقوات خفيفة ومرنة تتلاءم مع طبيعة التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.وسيشرف على تنفيذ المشروع فريق حكومي مشترك برئاسة مدير عام ، اللواء الاحتياط أمير بارعام، الذي سيضع المبادئ العامة لخطة خماسية تُعنى بتعزيز وتكريس السيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية. (روسيا اليوم)