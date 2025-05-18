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عربي-دولي
ضمن مواجهة إيران.. إسرائيل تقرّ خطة لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن
Lebanon 24
18-05-2025
|
12:59
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أعلنت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
أن "الكابينيت" السياسي-الأمني صادق على خطة لإقامة حاجز أمني جديد على الحدود الشرقية مع
الأردن
، ضمن استراتيجية لتعزيز السيطرة
الإسرائيلية
في منطقة غور الأردن.
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وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تهدف إلى مواجهة ما تسميه
إسرائيل
"محاولات
إيران
تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية"، وتتضمن إقامة وحدات "نحال" (نواة عسكرية-مدنية)، ومعاهد تمهيدية للجيش، ومناطق زراعية، إلى جانب مشاريع استيطانية إضافية لتعزيز الوجود
الإسرائيلي
في المنطقة.
ويشمل الحاجز الأمني المقترح منظومة دفاعية متعددة الطبقات تمتد على مسافة 425 كيلومتراً، من جنوب هضبة
الجولان
حتى شمال مدينة إيلات. وتضم هذه المنظومة حواجز مادية، وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات إنذار مبكر، ونقاط مراقبة، بالإضافة إلى مراكز قيادة وتحكم، وانتشار لقوات خفيفة ومرنة تتلاءم مع طبيعة التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.
وسيشرف على تنفيذ المشروع فريق حكومي مشترك برئاسة مدير عام
وزارة الأمن
، اللواء الاحتياط أمير بارعام، الذي سيضع المبادئ العامة لخطة خماسية تُعنى بتعزيز
الأمن القومي
وتكريس السيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية. (روسيا اليوم)
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