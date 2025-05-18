Advertisement

عربي-دولي

ضمن مواجهة إيران.. إسرائيل تقرّ خطة لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1362396-638831955064068311.jpeg
Doc-P-1362396-638831955064068311.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الكابينيت" السياسي-الأمني صادق على خطة لإقامة حاجز أمني جديد على الحدود الشرقية مع الأردن، ضمن استراتيجية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية في منطقة غور الأردن.
Advertisement

وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تهدف إلى مواجهة ما تسميه إسرائيل "محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية"، وتتضمن إقامة وحدات "نحال" (نواة عسكرية-مدنية)، ومعاهد تمهيدية للجيش، ومناطق زراعية، إلى جانب مشاريع استيطانية إضافية لتعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

ويشمل الحاجز الأمني المقترح منظومة دفاعية متعددة الطبقات تمتد على مسافة 425 كيلومتراً، من جنوب هضبة الجولان حتى شمال مدينة إيلات. وتضم هذه المنظومة حواجز مادية، وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات إنذار مبكر، ونقاط مراقبة، بالإضافة إلى مراكز قيادة وتحكم، وانتشار لقوات خفيفة ومرنة تتلاءم مع طبيعة التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.

وسيشرف على تنفيذ المشروع فريق حكومي مشترك برئاسة مدير عام وزارة الأمن، اللواء الاحتياط أمير بارعام، الذي سيضع المبادئ العامة لخطة خماسية تُعنى بتعزيز الأمن القومي وتكريس السيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة الأمن الإسرائيلية: الكابينت الأمني والسياسي يصادق على بناء جدار أمني على الحدود الشرقية مع الأردن
lebanon 24
18/05/2025 23:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر صدق على خطة لإقامة حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية
lebanon 24
18/05/2025 23:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة أي تحديات تمس أمنه واستقراره
lebanon 24
18/05/2025 23:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني تضامنه مع الأردن في مواجهة المخططات الإرهابية
lebanon 24
18/05/2025 23:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-18
16:20 | 2025-05-18
16:03 | 2025-05-18
16:00 | 2025-05-18
15:25 | 2025-05-18
14:10 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24