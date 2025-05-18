نتنياهو: قواتنا تدخل إلى غزة

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أعلن رئيس الورزاء ، الأحد، بدء معركة عسكرية قوية في غزة وأن القوات تدخل إلى القطاع الفلسطيني.وقال في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "نحن ندخل بقوة إلى غزة لتحقيق هدفي الحرب".