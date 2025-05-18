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نتنياهو: قواتنا تدخل إلى غزة

Lebanon 24
18-05-2025 | 15:25
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أعلن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بدء معركة عسكرية قوية في غزة وأن القوات الإسرائيلية تدخل إلى القطاع الفلسطيني.
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وقال في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "نحن ندخل بقوة إلى غزة لتحقيق هدفي الحرب".
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