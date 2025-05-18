فانس خلال لقائه فون دير لاين: أوروبا حليف مهم

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وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين والولايات المتحدة، أعرب فانس عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع منذ فرض الرئيس الأميركي زيادة على الرسوم الجمركية، "بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة"، وفق فرانس برس. أكد الأميركي، جيه دي ، الأحد، خلال اجتماع مع رئيسة ، لاين في أن "حليف مهم"، لكنه أقر بوجود خلافات حول التجارة.وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين والولايات المتحدة، أعرب فانس عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع منذ فرض الرئيس الأميركي زيادة على الرسوم الجمركية، "بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة"، وفق فرانس برس.

كما أضاف فانس في مقر الحكومة بحضور رئيسة الوزراء ميلوني أن "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحياناً بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة".

من جهتها، أشادت بـ"العلاقة المتميزة والوثيقة" بين والاتحاد .



كذلك لفتت إلى أن "الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معاً إلى اتفاق جيد للطرفين".



ولاحقاً وصف في بيان المحادثات بأنها "بناءة" وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و"تعزيز" التعاون الدفاعي، فضلاً عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. (العربية)