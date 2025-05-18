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عربي-دولي

فانس خلال لقائه فون دير لاين: أوروبا حليف مهم

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:06
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أكد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الأحد، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في روما أن أوروبا "حليف مهم"، لكنه أقر بوجود خلافات حول التجارة.
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وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعرب فانس عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة على الرسوم الجمركية، "بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة"، وفق فرانس برس.
 
كما أضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحياناً بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة".
 
من جهتها، أشادت فون دير لاين بـ"العلاقة المتميزة والوثيقة" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كذلك لفتت إلى أن "الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معاً إلى اتفاق جيد للطرفين".

ولاحقاً وصف البيت الأبيض في بيان المحادثات بأنها "بناءة" وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و"تعزيز" التعاون الدفاعي، فضلاً عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. (العربية) 
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