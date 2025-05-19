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عربي-دولي

قبيل المكالمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي.. هذا ما كشفه مقربون من الكرملين عن موقف بوتين

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:18
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قبيل مكالمة مرتقبة اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن الأخير يعتقد أن موقفه قوي، وفق ما أفاد مصدران مقربان من الكرملين.
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فالرئيس الروسي واثق من قدرة قواته على اختراق دفاعات أوكرانيا بحلول نهاية العام، والسيطرة الكاملة على أربع مناطق أعلنها تابعة لروسيا، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن شخص مطلع على تفكير بوتين، طلب عدم ذكر اسمه. ما يعني أنه من غير المرجح أن يقدم أي تنازلات قيمة.
 
كما أوضح مصدران مقربان من الكرملين أن بوتين مستعد لحرب طويلة الأمد إذا كان ذلك مطلوبا لتحقيق أهدافه.

كذلك أشارا إلى أنه متفائل بشأن احتمال فرض عقوبات أميركية إضافية على بلاده.
 
وفي السياق، قال سيرغي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين: " ترامب يريد من بوتين الموافقة على هدنة، لكنه لا يريد ذلك إطلاقًا"

إلا انه لفت في الوقت عينه إلى أن "بوتين لا يرغب في انهيار المحادثات الروسية الأوكراية، بل يحاول المناورة لضمان استمرار هذه المفاوضات بالتزامن مع الهجوم العسكري". (العربية) 
 
 
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