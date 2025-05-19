قبيل المكالمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي.. هذا ما كشفه مقربون من الكرملين عن موقف بوتين

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فالرئيس الروسي واثق من قدرة قواته على اختراق دفاعات بحلول نهاية العام، والسيطرة الكاملة على أربع مناطق أعلنها تابعة لروسيا، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن شخص مطلع على تفكير ، طلب عدم ذكر اسمه. ما يعني أنه من غير المرجح أن يقدم أي تنازلات قيمة. قبيل مكالمة مرتقبة اليوم بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، يبدو أن الأخير يعتقد أن موقفه قوي، وفق ما أفاد مصدران مقربان من .فالرئيس الروسي واثق من قدرة قواته على اختراق دفاعات بحلول نهاية العام، والسيطرة الكاملة على أربع مناطق أعلنها تابعة لروسيا، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن شخص مطلع على تفكير ، طلب عدم ذكر اسمه. ما يعني أنه من غير المرجح أن يقدم أي تنازلات قيمة.

كما أوضح مصدران مقربان من الكرملين أن بوتين مستعد لحرب طويلة الأمد إذا كان ذلك مطلوبا لتحقيق أهدافه.



كذلك أشارا إلى أنه متفائل بشأن احتمال فرض عقوبات أميركية إضافية على بلاده.

وفي السياق، قال ، المستشار السياسي المقرب من الكرملين: " يريد من بوتين الموافقة على هدنة، لكنه لا يريد ذلك إطلاقًا"



إلا انه لفت في الوقت عينه إلى أن "بوتين لا يرغب في انهيار المحادثات الروسية الأوكراية، بل يحاول المناورة لضمان استمرار هذه المفاوضات بالتزامن مع الهجوم العسكري". (العربية)