الكشف عن إصابة بايدن يثير جدلاً.. السرطان تسلل إلى عظامه

منذ إعلان الأميركي السابق ، أنس إصابته بسرطان البروستاتا وانتشاره إلى العظام، لم تهدأ التساؤلات في الشارع الأميركي عن التوقيت.

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فقد أثار هذا الكشف العديد من التساؤلات من قبل إعلاميين وأطباء خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل حول توقيته.



حتى أن نجل الرئيس الحالي ، تساءل في تغريدة على حسابه في إكي اليوم الإثنين:" كيف فشلت الدكتورة في اكتشاف سرطان في مرحلته الخامسة أم أن هذه مجرد محاولة أخرى للتستر عليه؟؟؟"، وفق عبيره.



في حين أكد الطبيب ستيفن كاي، الذي أمضى سنوات محاضرا في بجامعة أن سرطان البروستاتا من أسهل أنواع السرطان تشخيصًا عند ظهوره ومراقبته.

كما أضاف أن " فحص لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) يُظهر معدل نمو الخلايا السرطانية."



وشدد على أنه " حتى في أكثر أشكاله عدوانية، يستغرق المرض من 5 إلى 7 سنوات دون علاج قبل أن يتفشى"