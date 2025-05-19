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عربي-دولي

الكشف عن إصابة بايدن يثير جدلاً.. السرطان تسلل إلى عظامه

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:02
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منذ إعلان مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أنس إصابته بسرطان البروستاتا وانتشاره إلى العظام، لم تهدأ التساؤلات في الشارع الأميركي عن التوقيت.
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فقد أثار هذا الكشف العديد من التساؤلات من قبل إعلاميين وأطباء خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل حول توقيته.

حتى أن دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الحالي دونالد ترامب، تساءل في تغريدة على حسابه في إكي اليوم الإثنين:" كيف فشلت الدكتورة جيل بايدن في اكتشاف سرطان في مرحلته الخامسة أم أن هذه مجرد محاولة أخرى للتستر عليه؟؟؟"، وفق عبيره.

في حين أكد الطبيب ستيفن كاي، الذي أمضى سنوات محاضرا في كلية الطب بجامعة ستانفورد أن سرطان البروستاتا من أسهل أنواع السرطان تشخيصًا عند ظهوره ومراقبته.
كما أضاف أن " فحص الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) يُظهر معدل نمو الخلايا السرطانية."

وشدد على أنه " حتى في أكثر أشكاله عدوانية، يستغرق المرض من 5 إلى 7 سنوات دون علاج قبل أن يتفشى"
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