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عربي-دولي
ابن ترامب لجيل بايدن بعد الإعلان عن مرض زوجها: هناك عملية تستر جديدة؟
Lebanon 24
19-05-2025
|
02:14
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وجه
دونالد ترامب
جونيور
ابن الرئيس الأميركي اتهامات مباشرة إلى
السيدة الأولى
السابقة
جيل بايدن
، بـ"التستر" على إصابة الرئيس السابق
جو بايدن
بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.
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وانتقل
ترامب
الابن من نشر تمنيات بالشفاء إلى التشكيك في توقيت الإعلان، متسائلا عبر منصة "إكس": "كيف تغاضت جيل
بايدن
عن سرطان من المرحلة الخامسة؟ أم أن هناك عملية تستر جديدة؟".
واستند ترامب جونيور في تساؤلاته إلى رأي الطبيب البارز ستيفن كواي، الذي أشار إلى أن سرطان البروستاتا "يعد من أكثر أنواع السرطان سهولة في الاكتشاف، وأن انتقاله للعظام بهذه الصورة يوحي بتأخر التشخيص".
وكان
البيت الأبيض
أكد في بيان رسمي أن بايدن (82 عاما) تم تشخيص إصابته بسرطان متقدم، الجمعة، وأعلنت الأسرة أنها تدرس حاليا خيارات العلاج.
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