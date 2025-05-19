ابن ترامب لجيل بايدن بعد الإعلان عن مرض زوجها: هناك عملية تستر جديدة؟

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وجه ابن الرئيس الأميركي اتهامات مباشرة إلى السابقة ، بـ"التستر" على إصابة الرئيس السابق بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.وانتقل الابن من نشر تمنيات بالشفاء إلى التشكيك في توقيت الإعلان، متسائلا عبر منصة "إكس": "كيف تغاضت جيل عن سرطان من المرحلة الخامسة؟ أم أن هناك عملية تستر جديدة؟".واستند ترامب جونيور في تساؤلاته إلى رأي الطبيب البارز ستيفن كواي، الذي أشار إلى أن سرطان البروستاتا "يعد من أكثر أنواع السرطان سهولة في الاكتشاف، وأن انتقاله للعظام بهذه الصورة يوحي بتأخر التشخيص".وكان أكد في بيان رسمي أن بايدن (82 عاما) تم تشخيص إصابته بسرطان متقدم، الجمعة، وأعلنت الأسرة أنها تدرس حاليا خيارات العلاج.