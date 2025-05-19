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عربي-دولي
طهران استدعت القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين
Lebanon 24
19-05-2025
|
02:35
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استدعت
وزارة الخارجية الإيرانية
القائم بأعمال
السفارة البريطانية
في
طهران
للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في
المملكة
المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي اليوم، كما نقلت وكالة " فرانس برس".
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وأوردت وكالة "إرنا" إنه "على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة استدعي
القائم بالأعمال
البريطاني
في طهران الأحد الى
وزارة الخارجية
"، معتبرة أن "التوقيفات جرت بدوافع سياسية".
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