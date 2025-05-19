طهران استدعت القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين

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استدعت في للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي اليوم، كما نقلت وكالة " فرانس برس".وأوردت وكالة "إرنا" إنه "على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة استدعي في طهران الأحد الى "، معتبرة أن "التوقيفات جرت بدوافع سياسية".