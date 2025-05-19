دخلوا متخفيين بملابس نسائية.. تفاصيل جديدة عن العملية الإسرائيلية "الخاصة" بخان يونس

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كشفت مصادر فلسطينية أن الجيش نفذ، اليوم الإثنين، عملية "خاصة" في مدينة جنوبي غزة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في القطاع واعتقال عدد من أفراد عائلته.والقيادي الذي تم اغتياله هو ، العضو البارز في ألوية الناصر، الجناح العسكري للجان الشعبية.وقالت المصادر إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت ميدانيا وانسحبت من الموقع سريعا.وأضافت أن القوة اعتقلت زوجة سرحان وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوي على مستلزمات شخصية توحي أنها لأحد ، بهدف التمويه والتخفي بين المدنيين.وأشارت مصادر طبية إلى أن جثمان سرحان نقل إلى .ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا مباشرا بشأن اغتيال سرحان أو تفاصيل العملية، مكتفيا ببيان مقتضب قال فيه إن "الجيش يخوض عملية عربات ويعمل في جميع أنحاء ".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام، إن "الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن".وبالتزامن مع العملية، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة.وقال شهود إن أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.(سكاي نيوز)