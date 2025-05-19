طهران: المحادثات ستفشل إذا أصرت أميركا على وقف التخصيب

وسط السجال الذي حصل مؤخرا بين أميركا وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم، أكد ، نائب أن المحادثات النووية مع أميركا ستفشل إذا أصرت على وقف التخصيب تماماً.

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كما أضاف في تصريحات اليوم الإثنين أن تلك المفاوضات لن يكتب لها النجاح في حال تمسكت بشرط وقف التخصيب تماما داخل ، وفق ما نقلت " " .



وكان أكد بدوره مساء أمس ألا تنازل عن حقوق بلاده النووية. إلا أنه أبدى في الوقت عينه استعداد لتسوية "مربحة للطرفين" وفق تعبيره.