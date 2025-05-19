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عربي-دولي

طهران: المحادثات ستفشل إذا أصرت أميركا على وقف التخصيب

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:45
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وسط السجال الذي حصل مؤخرا بين أميركا وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم، أكد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات النووية مع أميركا ستفشل إذا أصرت على وقف التخصيب تماماً.
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كما أضاف في تصريحات اليوم الإثنين أن تلك المفاوضات لن يكتب لها النجاح في حال تمسكت واشنطن بشرط وقف التخصيب تماما داخل إيران، وفق ما نقلت "نور نيوز" الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره مساء أمس ألا تنازل عن حقوق بلاده النووية. إلا أنه أبدى في الوقت عينه استعداد طهران لتسوية "مربحة للطرفين" وفق تعبيره.
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