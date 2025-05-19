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عن دخول الطعام والأدوية إلى غزة.. هذا ما كشفه سموتريتش

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:48
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "سيتم إدخال الطعام إلى غزة حتى يتمكن المواطنون من الأكل، وبالتالي أصدقاؤنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية".
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ولفت رئيس حزب "الصهيونية الدينية" في بيان إلى أن "الحد الأدنى من الطعام والأدوية سيدخل إلى القطاع، حتى يبدأ المشروع التجريبي لتوزيع الغذاء في غزة لاحقا هذا الشهر"، مشددا على أنه لن يصل شيء إلى حماس. لا يجوز إدخال حبة قمح واحدة لحماس، وليس لغزة. يجب إدخالها لأنه لا أحد سيمنحنا الشرعية لتجويع مليوني شخص".

وسموتريتش الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من الحكومة إذا دخلت مجددا مساعدات إلى غزة، لم يعلن صباح اليوم عن استقالته في بيانه، وقال: "لم ندخل مساعدات إنسانية لمدة شهرين ونصف، وقد خلق ذلك ضغطا كبيرا جدا على حماس، وهذا أمر جيد، لكن يجب أيضا تنظيم الضغط حتى لا ينفجر في وجهنا".

وأضاف: "ما سيدخل في الأيام القريبة هو القليل القليل للمخابز التي توزع الخبز للناس، ولمطابخ عامة تقدم وجبة مطبوخة يومية. المواطنون في غزة سيحصلون على رغيف خبز وصحن طعام فقط. هذا لن يصل إلى حماس، وسيتمكن المواطنون من الأكل وأصدقاءنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي".

وبخصوص توسيع القتال في غزة، قال سموتريتش: "الجيش الإسرائيلي يعمل منذ يوم أمس بخمس فرق في قطاع غزة بقوة لم تشهد منذ بداية الحرب، وبطريقة مختلفة تماما عما كان في الماضي. لا مزيد من الغارات والدخول والخروج.. بل احتلال وتطهير وبقاء، حتى تدمير حماس".

وأضاف: "على الطريق يتم تدمير ما تبقى من القطاع ببساطة لأنه كله مدينة إرهاب واحدة كبيرة. هذا تغيير هائل عما كان حتى الآن وسيؤدي إلى النصر، وتدمير حماس وإعادة المختطفين".
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